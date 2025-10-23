Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Παρουσιάστηκε η αφίσα

Παρουσιάστηκε η αφίσα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 με τίτλο «Ολυμπιακό Όραμα».

Μια μορφή με κόκκινο κραγιόν, πράσινα και μπλε μαλλιά, γυαλιά στο σχήμα των Ολυμπιακών Κύκλων και στο βάθος τα βουνά των Άλπεων, είναι η πολύχρωμη αφίσα των αγώνων.

«Ένα πρόσωπο, πέντε κύκλοι, βουνά στο βάθος: μέσα από γυαλιά σε σχήμα Ολυμπιακού συμβόλου λάμπει το ιταλικό πνεύμα γεμάτο ενέργεια, σύνδεση και κοινό όραμα. Ένα αφιέρωμα σε όλους όσους ζουν τους Αγώνες με πάθος - αθλητές, οπαδούς και θεατές. Γιατί ο καθένας από εμάς, με τη μοναδικότητα και τη ζωντάνια του, συμβάλλει στο να γίνει το Μιλάνο-Κορτίνα 2026 μια αξέχαστη εμπειρία», γράφει στην ανάρτησή της η διοργάνωση.

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11.30) και η Παράδοση στις 4 Νοεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11.00) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ειδικότερα, η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δε σβήνει ποτέ και ενώνει λαούς, πολιτισμούς και ιδανικά, θα ανάψει ξανά στις 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία. Έπειτα, θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα.

Θα ταξιδέψει αναλυτικότερα, μέσα από πόλεις και περιοχές όπως μεταξύ άλλων, Πύργος, Πάτρα, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Καστοριά, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Πορταριά, Αράχωβα και Αθήνα.

Έπειτα στις 4 Δεκεμβρίου, θα γίνει η παράδοση της στους Ιταλούς διοργανωτές στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη Φλόγα να ταξιδεύει στη συνέχεια στην Ιταλία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου