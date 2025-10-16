Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη περηφάνια και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, η παρουσίαση των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας και της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δε σβήνει ποτέ και ενώνει λαούς, πολιτισμούς και ιδανικά, θα ανάψει ξανά στις 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία. Έπειτα, θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά θα ταξιδέψει μέσα από πόλεις και περιοχές όπως μεταξύ άλλων, Πύργος, Πάτρα, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Καστοριά, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Πορταριά, Αράχωβα και Αθήνα.

Έπειτα στις 4 Δεκεμβρίου, θα γίνει η παράδοση της στους Ιταλούς διοργανωτές στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη Φλόγα να ταξιδεύει στη συνέχεια στην Ιταλία.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος στην Αρχαία Ολυμπία θα είναι ο πρωταθλητής του αλπικού σκι, Αλέξανδρος Γκιννής. «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος. Με γέμισε υπερηφάνεια και συγκίνηση και είναι μία τιμή που θα την έχω μαζί μου για όλη μου τη ζωή», ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Η φλόγα συμβολίζει την ενότητα, την ελπίδα και τη δύναμη του αθλητισμού. Εμένα μου θυμίζει όλη μου τη δουλειά, τις θυσίες και τα όνειρα που με έφεραν μέχρι εδώ. Είναι κάτι μεγαλύτερο από κάθε τελετή, είναι κάτι που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον», κατέληξε.

Facebook Twitter Φωτ. Αλέξανδρος Γκιννής / EUROKINISSI

Τον τελευταίο βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα ανάψει η Ελληνίδα υδατοσφαιρίστρια Έλενα Ξενάκη, που με την εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Σιγκαπούρη το 2025 και επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της.

«Είναι μοναδικό συναίσθημα, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά όλων μας. Η Φλόγα είναι κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο, κουβαλά μέσα της όνειρα, αξίες, δύναμη και είμαι πολύ χαρούμενη που εγώ και οι συμπαίκτριες μου θα πρεσβεύσουμε κάτι τέτοιο. Η Φλόγα ενώνει, η Ολυμπιάδα ενώνει τον κόσμο, είναι κάτι μοναδικό», σημείωσε η αθλήτρια.

Facebook Twitter Φωτ. Έλενα Ξενάκη / EUROKINISSI

«Η Τελετή Αφής για το "Μιλάνο-Κορτίνα 2026" θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία. Εκεί, μέσα από τις ακτίνες του ήλιου θα "γεννηθεί" η Φλόγα, σύμβολο πολιτισμού και ταυτόχρονα δύναμης της φύσης. Η Πρωθιέρεια, η εξαιρετική ηθοποιός Μαίρη Μηνά, θα δώσει ζωή στο ιερό τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου. Η μουσική των τελετών φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου, την παρουσίαση θα αναλάβει η δημοσιογράφος του MEGA Δώρα Αναγνωστοπούλου, ενώ τον σχεδιασμό και συντονισμό των τελετών έχει αναλάβει ο Δρ. Μάκης Ασημακόπουλος», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ, Θωμάς Τόκας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, αναφέρθηκε στο μήνυμα της Ολυμπιακής Φλόγας στις νέες γενιές.

«Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Λαμπαδηδρομία είναι πάντα ένα γεγονός βαθιάς ευθύνης αλλά και μεγάλης συγκίνησης. Από την τελετή αφής στην Αρχαία Ολυμπία, μέχρι το πέρασμα της Φλόγας σε κάθε ελληνική πόλη και χωριό, χιλιάδες άνθρωποι γίνονται κοινωνοί μιας μοναδικής εμπειρίας: βλέπουν, αγγίζουν, και νιώθουν το φως του Ολυμπισμού. Γιατί η Φλόγα δεν είναι μόνο ένα σύμβολο αθλητισμού -είναι ένα μάθημα ζωής. Μας θυμίζει ότι ο αγώνας για την αριστεία, τον σεβασμό και τη φιλία δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι το μέλλον του Ολυμπισμού βρίσκεται στα χέρια των παιδιών που θα μεταφέρουν αυτές τις αξίες στις κοινωνίες τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά συμπλήρωσε : «Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα κοντά σας. Είναι μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, κάθε τελετή Αφής της Φλόγας κουβαλά ένα φορτίο πολύ βαθύ και συγκινησιακό. Και η στιγμή της Φλόγας που είναι μία υπερβατική στιγμή η σκέψη όλων νομίζω ότι πάει στους αθλητές που είναι οι ήρωες αυτού του θεσμού και αυτοί θα δώσουν μετά, όλο τον εαυτό τους, για να λάμψουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αρμονία».

Facebook Twitter Φωτ. Μαίρη Μηνά / EUROKINISSI