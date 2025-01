Ιταλία: Φορτηγό πλοίο με κυπριακή σημαία προσάραξε σε ακτή της Τοσκάνης

Το φορτηγό πλοίο Guang Rong, που βρίσκεται υπό ιταλική ιδιοκτησία και φέρει την κυπριακή σημαία, προσάραξε στην ακτή της Τοσκάνης, στην περιοχή Μαρίνα Ντι Μάσα.

Το πλοίο, με μήκος 103 μέτρα, ήταν αγκυροβολημένο, αλλά εξαιτίας σφοδρής θαλασσοταραχής μετακινήθηκε προς την ξηρά και η πρύμνη του προσέκρουσε στην αποβάθρα της Μαρίνα Ντι Μάσα.

La nave cargo Guang Rong, battente bandiera cipriota, resa ingovernabile dalle condizioni del mare si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa. Salvo l’equipaggio. Si teme il disastro ambientale per la perdita di gasolio mentre il carico per fortuna è inerme. pic.twitter.com/IN1rLo045h

Το λιμεναρχείο της περιοχής κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή ελικοπτέρου. Το δωδεκαμελές πλήρωμα του σκάφους, το οποίο αποτελείται κυρίως από Ουκρανούς, μεταφέρθηκε στην ξηρά.

Άρχισαν, επίσης, οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχουν δημιουργηθεί οπές, στην επιφάνεια του Guang Rong, το οποίο έχει πάρει μεγάλη κλίση προς τα αριστερά.

🚁 Nelle immagini riprese dall’elicottero #Nemo della #GuardiaCostiera, la nave Guang Rong arenata a Marina di Massa. I sommozzatori ispezioneranno lo scafo per la messa in sicurezza. Richieste immagini satellitari all’#EMSA per il monitoraggio ambientale. pic.twitter.com/GQBvcpmSUv