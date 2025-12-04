Ιταλία: Έρευνα της Εισαγγελίας Μιλάνου για «εργασιακό μεσαίωνα» σε μεγάλους οίκους μόδας

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Μιλάνου, στην Ιταλία, που διενεργεί έρευνα για εργασιακή εκμετάλλευση και παραβιάσεις στα δίκτυα της παραγωγής, βρίσκονται μερικοί από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας της χώρας.

Ο Εισαγγελέας Μιλάνου, Πάολο Στοράρι απέστειλε, από σήμερα τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ της επόμενης Τετάρτης, 13 εντολές παράδοσης εγγράφων σε οίκους μόδας, που εμφανίζονται στα αρχεία της δικογραφίας ως «εντολείς» παραγωγής προς συνεργαζόμενα κινεζικά εργαστήρια, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές παραβιάσεις εργασιακής νομοθεσίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες υψηλής ραπτικής, όπως ειπώθηκε.

Ιταλία: Τι έχουν διαπιστώσει οι αρχές για την εργασιακή εκμετάλλευση

Οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει περιπτώσεις εργαζομένων σε κατάσταση εκμετάλλευσης, παραβάσεις κανόνων ασφαλείας και προϊόντα των επωνύμων μπραντς αποθηκευμένα μέσα σε παράνομους χώρους παραγωγής, έτοιμα να επιστρέψουν ως «τελικά» εμπορεύματα στα κεντρικά των εταιρειών.

Οι εισαγγελικές εντολές ζητούν από τους οίκους να καταθέσουν τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου και πρόληψης παραβάσεων, και ελέγχους, που έχουν εκπονήσει ή αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους. Πρόκειται για μία πρώτη συνεργασία, με στόχο να δοθεί χρόνος στις εταιρείες να απομακρύνουν παραβάτες από τις αλυσίδες τους και να αναδιαρθρώσουν τα δίκτυα υπεργολαβίας.

Ωστόσο, η εισαγγελία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει δικαστική εποπτεία ή περιοριστικά μέτρα εάν διαπιστωθεί αδράνεια, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια με περιπτώσεις άλλων οίκων μόδας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Prada αποκτά τη Versace, μια ιστορική στιγμή για τον κόσμο της μόδας

Τι βρέθηκε στις πρόσφατες εφόδους

Σε τρεις ελέγχους που έγιναν τον Νοέμβριο στην Τοσκάνη, σε εργαστήρια, οι αρχές εντόπισαν έως και επτά επίπεδα υπο-εργολαβίας. Μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν προϊόντα με γνωστές επωνυμίες.

Η υπόθεση αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η Εισαγγελία υπογραμμίζει πως ο στόχος είναι να διερευνηθεί σε βάθος αν, και σε ποιο βαθμό, οι εταιρείες γνώριζαν ή συνέβαλαν, έστω άθελά τους, στη διαιώνιση ενός συστήματος παράνομης και επισφαλούς εργασίας.

Με πληροφορίες από RAI News