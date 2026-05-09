Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αγγλία – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Πέντε πεζοί τραυματίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους στο κέντρο της πόλης Άρνολντ στο Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, με έναν από τους τραυματίες να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιγχαμσαϊρ, λίγο πριν από το περιστατικό φαίνεται να είχε προηγηθεί καβγάς στην περιοχή Market Place.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα κόκκινο Vauxhall Astra έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων περίπου στη 01:10 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Ο οδηγός, που σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας είναι λευκός άνδρας, εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε από το σημείο.

Αγγλία: Το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δεν συμμετέχει στην έρευνα και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για απειλή προς το ευρύτερο κοινό.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές, ενώ αρκετοί δρόμοι γύρω από το Market Place παρέμειναν κλειστοί καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες.

Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Ρούμπι Μπάροου, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» και κάλεσε μάρτυρες να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.

«Πιστεύουμε ότι προηγήθηκε καβγάς στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια αυτοκίνητο κατευθύνθηκε εναντίον ομάδας ανθρώπων», δήλωσε.

Ο βουλευτής της περιοχής, Μάικλ Πέιν, δήλωσε στο BBC ότι η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί από το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ο τραυματίας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση να αναρρώσει.

Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό του αυτοκινήτου

Ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής, Τζον Κλαρκ, δήλωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στον δρόμο ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ οι αρχές αναζητούν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Οι ερευνητές απηύθυναν νέα έκκληση προς μάρτυρες και ζήτησαν από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή να παραδώσουν βίντεο από κάμερες αυτοκινήτου, κινητά τηλέφωνα ή κάμερες ασφαλείας.

Μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης παρέμεινε αποκλεισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αρκετές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές λόγω των ερευνών.

Με πληροφορίες από BBC