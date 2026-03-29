Αγγλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντέρμπι - Επτά σοβαρά τραυματίες

Ένας άνδρας συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αστυνομικός στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό στο Ντέρμπι της Αγγλίας / Φωτ.: Getty Images
Ένας άνδρας συνελήφθη στο Ντέρμπι της Αγγλίας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ, ένα μαύρο Suzuki Swift κινήθηκε εναντίον πεζών στην οδό Friar Gate περίπου στις 21:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδος). Οι επτά τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών, ινδικής καταγωγής, συνελήφθη λίγο αργότερα και παραμένει υπό κράτηση. Αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα, ενώ διέψευσαν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί θανάτων. Παράλληλα, τόνισαν ότι δεν υπάρχει ένδειξη για συνεχιζόμενο κίνδυνο για το κοινό.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την Friar Gate και τους γύρω δρόμους, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Όπως ανέφερε κάτοικος που βρισκόταν σε κοντινό μπαρ, «όλοι μιλούσαν γι’ αυτό και υπήρχε αναστάτωση», ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους.

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Ντέρμπι, Ναντίν Πίτφιλντ, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη» από το περιστατικό, εκφράζοντας τη στήριξή της στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.

Αντίστοιχα, η βουλευτής των Εργατικών για την περιοχή Ντέρμπι Νορθ, Κάθριν Άτκινσον, σημείωσε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι θα θέσει το ζήτημα στο Κοινοβούλιο.

Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, ανέφερε ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε σύλληψη και συνεχίζει την έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ

Διεθνή / Ποιος θα διαδεχθεί τον Τραμπ; Ο Βανς προηγείται στις προτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών

Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή στήριξη προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, αλλά και συγκέντρωση της επιρροής γύρω από δύο βασικά πρόσωπα
THE LIFO TEAM
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά Τραμπ ενώ εκείνος «έπαιζε γκολφ»

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική κλήθηκε να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία
THE LIFO TEAM
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διεθνή / Λίβανος: Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Αντιδράσεις για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένας από τους δημοσιογράφους, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ.
THE LIFO TEAM
ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ BANK OF AMERICA

Διεθνή /  Αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε Αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι — Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας
THE LIFO TEAM
CLAVICULAR ΗΠΑ STREAMER INFLUENCER

Διεθνή / Συνελήφθη ο αμφιλεγόμενος streamer «Clavicular» για καβγά που φέρεται να οργάνωσε

Οι αρχές κατηγορούν τον streamer ότι υποκίνησε συμπλοκή μεταξύ δύο γυναικών και δημοσίευσε το βίντεο, ενώ εξετάζεται ξεχωριστά η συμμετοχή του σε περιστατικό πυροβολισμού αλιγάτορα
THE LIFO TEAM
 
 