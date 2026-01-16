ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα συμμαθητή του - Το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του εξαιτίας και της σοβαρής αιμορραγίας

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ένας 18χρονος δέχθηκε μοιραία επίθεση με μαχαίρι σήμερα στην πόλη Λα Σπέτσια της βορειοδυτικής Ιταλίας, από συμμαθητή του 19 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η τραγωδία στην Ιταλία

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με νεαρή κοπέλα.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο. «Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

