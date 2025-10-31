«Νόμιζα πως πέθαινα»: Η δασκάλα που πυροβόλησε 6χρονος καταθέτει

Με φωνή που λύγιζε, η Άμπι Ζβέρνερ, η δασκάλα που πυροβολήθηκε από έναν 6χρονο μαθητή της μέσα στην τάξη, περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που το παιδί σήκωσε το όπλο. «Σήκωσα το χέρι στην καρδιά μου. Όταν η σφαίρα με χτύπησε, νόμιζα πως ήμουν στον δρόμο για τον παράδεισο», είπε. Το περιστατικό συνέβη στις 6 Ιανουαρίου 2023, στο δημοτικό σχολείο Richneck Elementary στη Βιρτζίνια, και έκτοτε έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ζβέρνερ, που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και στο στήθος, κατέθεσε στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει κατά της τότε υποδιευθύντριας του σχολείου, Έμπονι Πάρκερ, κατηγορώντας την ότι αγνόησε προειδοποιήσεις πως ο μαθητής είχε φέρει όπλο στο σχολείο. Η ίδια περιέγραψε πως θυμάται ακόμα το «άδειο βλέμμα» του παιδιού τη στιγμή που σημάδεψε και πυροβόλησε.

Μετά το περιστατικό, η δασκάλα υπεβλήθη σε έξι χειρουργεία, ωστόσο, όπως κατέθεσε ο ορθοπεδικός της, το χέρι της «δεν θα επανέλθει ποτέ πλήρως». Η σφαίρα είχε περάσει ελάχιστα χιλιοστά από την καρδιά της. Εκτός από τις σωματικές πληγές, η Ζβέρνερ αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες (PTSD). «Δεν νιώθω πια ασφαλής πουθενά», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς έχει απομονωθεί κοινωνικά, αποφεύγοντας ακόμα και φίλους. «Δεν θέλω να βγαίνω, δεν θέλω να είμαι σε δημόσιους χώρους», κατέθεσε. Μια απλή έξοδος στο σινεμά για να δει το “Hamilton” κατέληξε σε κρίση πανικού λόγω της σκηνής με τους πυροβολισμούς.

Η υπεράσπιση προσπαθεί να μειώσει το τραύμα – και να μοιράσει την ευθύνη

Η υπεράσπιση της Πάρκερ προσπάθησε να αμφισβητήσει τη σοβαρότητα των συνεπειών, παρουσιάζοντας φωτογραφίες και στοιχεία ότι η Ζβέρνερ έχει παρευρεθεί σε συναυλίες, όπως της Τέιλορ Σουίφτ, και αποφοίτησε από σχολή κομμωτικής μετά το περιστατικό. Η ίδια απάντησε πως ναι, αποφοίτησε, όμως «με πόνο και προσπάθεια», ενώ δεν έχει ακόμη καταφέρει να εργαστεί στο αντικείμενό της. Οι γιατροί της, είπε, της έχουν επιτρέψει μόνο ελαφρές ασκήσεις, και ακόμα και οι πιο απλές κινήσεις, όπως το άνοιγμα ενός μπουκαλιού ή μιας σακούλας τσιπς, είναι δύσκολες.

Η υπεράσπιση προσπάθησε επίσης να ρίξει μέρος της ευθύνης στη Ζβέρνερ, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα όταν ενημερώθηκε από συνάδελφο ότι το παιδί ίσως είχε όπλο. Εκείνη απάντησε πως δεν ειδοποίησε η ίδια την υποδιευθύντρια, καθώς γνώριζε ότι η άλλη δασκάλα είχε ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς η Πάρκερ αντιμετωπίζει πλέον και οκτώ κακουργηματικές κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων, με την ποινική της δίκη να έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τρέχουσα αστική δίκη λειτουργεί ως «οδικός χάρτης» για το πώς θα εξελιχθεί η ποινική διαδικασία, όπου το βασικό ερώτημα θα είναι τι ακριβώς γνώριζε η υποδιευθύντρια και ποια μέτρα όφειλε να λάβει.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση, η υπόθεση Ζβέρνερ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πιο βαθύ ερώτημα: ποιος φέρει την ευθύνη όταν παιδιά με πρόσβαση σε όπλα σκοτώνουν ή τραυματίζουν μέσα σε σχολεία; Μόνο φέτος, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγραφεί 64 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Η Άμπι Ζβέρνερ, σήμερα 26 ετών, λέει ότι παλεύει καθημερινά να ξαναβρεί την ισορροπία της. Όπως κατέθεσε, «είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι μπορείς να ζήσεις ξανά μια φυσιολογική ζωή, όταν το παιδί που κάποτε δίδασκες σε σημαδεύει με όπλο». Η εικόνα εκείνης της ημέρας, είπε, «δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μου».

Με πληροφορίες από CNN