Ιστορική αλλά διακριτική η επίσκεψη αλ Σαράα στον Λευκό Οίκο: «Ο Τραμπ θέλει να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης»

Η επίσκεψη του Άχμεντ αλ- Σαράα στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζεται ιστορική, παρόλο που πραγματοποιήθηκε με αξιοπρόσεκτη διακριτικότητα.

Ο Σύρος ηγέτης εισήλθε στο προεδρικό μέγαρο από πλευρική είσοδο, χωρίς τις τυπικές τιμές και το πρωτόκολλο που συνοδεύουν συνήθως επισκέψεις αρχηγών κρατών - μια εικόνα που ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά επιλέγει να επιδεικνύει. Η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Μετά από περίπου δύο ώρες συνομιλιών, ο Άχμεντ αλ Σαράα αποχώρησε από την προεδρία για να συναντήσει υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο. Σε ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρετίζει τη νέα παύση των κυρώσεων, πιο συγκριμένα αυτές βάσει του νόμου Caesar, αν αναμονή της οριστικής άρσης τους από το Κογκρέσο -παύση διάρκειας 180 ημερών της εφαρμογής νόμου του 2019, που επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκλείοντάς τη χώρα από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και απαγορεύοντας οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί της σε δολάρια. Είχε ήδη υπάρξει αναστολή τον Μάιο.

Αμερικανός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στη Συρία να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, ασφάλειας και οικονομίας». Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να δημιουργήσουν στρατιωτική βάση κοντά στη Δαμασκό, για τον «συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και την παρακολούθηση των εξελίξεων στις σχέσεις Συρίας–Ισραήλ».

Το όνομα του Άχμεντ αλ Σαράα εκτός της λίστας των «τρομοκρατών»

Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ουάσιγκτον είχε αφαιρέσει το όνομα του Άχμεντ αλ Σαράα από τη λίστα των «τρομοκρατών», ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με παρότρυνση των ΗΠΑ, προχώρησε στην άρση των δικών του κυρώσεων.

Ο Σάρα, που μέχρι το 2024 βρισκόταν στο στόχαστρο του FBI με αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του, δηλώνει πως έχει αφήσει πίσω το παρελθόν του και επιδιώκει να «επαναπροσδιορίσει» τις σχέσεις της Συρίας τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Δύση. Από όταν ανέλαβε την εξουσία, ο αλ Σαράα φροντίζει να επαναλαμβάνει και να υπενθυμίζει, πως έχει εγκαταλείψει το παρελθόν του.

«Ο Τραμπ έφερε τον Σάρα στον Λευκό Οίκο για να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης (...) αλλά πραγματιστής ηγέτης και, πάνω απ’ όλα, ευέλικτος, ο οποίος υπό αμερικανική και σαουδαραβική καθοδήγησε, θα κάνει τη Συρία στρατηγικό περιφερειακό πυλώνα», έκρινε ο αναλυτής Νικ Χέρας. «Το να έχουμε σταθερή και ευημερούσα Συρία είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Τον Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πιέσει τη Δαμασκό να συμμετάσχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ που οδήγησε αραβικά κράτη στην αναγνώριση του Ισραήλ. Παρά ταύτα, ο Άχμεντ αλ Σαράα δήλωσε στο Fox News ότι δεν σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα απευθείας συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ζήτημα.