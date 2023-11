Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Θα βρούμε και θα εξοντώσουμε τον ηγέτη της Χαμάς

Απλώνεται η επιχειρησιακή δράση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποσχέθηκε πως θα «βρουν» και θα «εξοντώσουν» τον ηγέτη της Χαμάς.

Αναλυτικότερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα μιλωντας για τον πόλεμο στο Ισραήλ πως η χώρα του θα «βρει» και θα «εξοντώσει» τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ. «Θα βρούμε τον Σινουάρ και θα τον εξοντώσουμε», δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ-Αβίβ. «Αυτό το Σαμπάτ (Σάββατο) δώσαμε δύσκολες μάχες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. Ολοκληρώσαμε την περικύκλωση (της πόλης της Γάζας) και οι δυνάμεις μας επιχειρούν από τον νότο και τον βορρά», τόνισε. «Και για να το κάνουμε αυτό μπήκαμε σε κατοικημένες περιοχές», ανακοίνωσε.

Israeli Defense Minister Yoav Gallant vows Israel will kill Sinwar, says if Gazans reach him first it 'will shorten the war' pic.twitter.com/fdKCFqbN3p

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε τη χερσαία επιχείρησή του στο παλαιστινιακό έδαφος την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τον στρατό.

Παράλληλα με τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, στρατηγός Χέρτζι Χαλεβί, μετέβη σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας για μια επίσκεψη στα στρατεύματα, την πρώτη από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τον εντοπισμό τούνελ και την εξολόθρευση του συστήματος αυτού της Χαμάς σε συγκεκριμένα σημεία.

«Μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την τρομοκρατική υποδομή της Χαμάς που βρισκόταν στην οροφή ενός κτιρίου και ένα παρακείμενο αγωγό τούνελ αφού έλαβαν πληροφορίες από την υπηρεσία πληροφοριών και μέσω χερσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, μετά από πληροφορίες των IDF και της υπηρεσίας πληροφοριών, οι IDF έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Μια ακόμη σήραγγα εξολοθρεύτηκε από τα στρατεύματα», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις.

IDF fighter jets struck Hamas terrorist infrastructure located on the roof of a building and an adjacent tunnel shaft after receiving intelligence from the ISA and through ground operations.



In addition, following IDF and ISA intelligence, and the identification of shooting… pic.twitter.com/JRsl9ZpiV7