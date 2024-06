Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει ακατάπαυστα τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, βομβαρδίζοντας ξανά σήμερα όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των θανάτων άλλων τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, οι αντίθετες αξιώσεις των δύο πλευρών δείχνουν να οδηγούν σε αποτυχία το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι μάχες ξανάρχισαν σήμερα στη Γάζα, καθώς νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες και ένας τοπικός αξιωματούχος είπαν ότι αεροσκάφη βομβάρδισαν την ανατολική και κεντρική Ράφα. Παράλληλα, άλλος μάρτυρας είπε επίσης ότι το πυροβολικό έβαλε εναντίον της Χαν Γιούνις, μιας πόλης που έχει καταστραφεί και απέχει μερικά χιλιόμετρα από τη Ράφα. Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν ωστόσο και στην πόλη της Γάζας, στον βορρά αλλά και κεντρικά στον καταυλισμό του Μπουρέιτζ. Στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, επίσης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν οκτώ αστυνομικοί, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία έπληξε τη Δευτέρα, «65 στόχους των τρομοκρατών». Την ίδια ημέρα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «εγκατέλειψε» τους ομήρους. «Το αίμα είναι στα χέρια σας, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ζωντανοί και όχι σε φέρετρα», ανέφερε ξαδέλφη ενός Γαλλοϊσραηλινού ομήρου.

Israelis gather in Tel Aviv in protest against the killing of four Israeli prisoners in Israeli airstrikes on #Gaza. pic.twitter.com/gI4X71GTw4