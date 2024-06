Λευκός Οίκος για Γάζα: «Αν συμφωνήσει η Χαμάς στο σχέδιο, τότε το Ισραήλ θα πει ναι»

Αν η Χαμάς συμφωνήσει στο σχέδιο για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, τότε αναμένεται πως το Ισραήλ θα αποδεχθεί επίσης την πρόταση, διαμηνύει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της συμφωνίας για την σταδιακή άμβλυνση του πολέμου στη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε σήμερα πως αν η Χαμάς συμφωνήσει στο σχέδιο, οι ΗΠΑ αναμένουν ότι το Ισραήλ θα αποδεχθεί επίσης την πρόταση για συμφωνία.

«Ήταν μία ισραηλινή πρόταση. Περιμένουμε ότι, αν συμφωνήσει η Χαμάς στην πρόταση - όπως διαβιβάσθηκε σε αυτούς, μία ισραηλινή πρόταση - τότε το Ισραήλ θα πει ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη στην εκπομπή This Week του ABC News.

