ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma

LifO Newsroom
LifO Newsroom
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής» Facebook Twitter
0

Τουλάχιστον δύο πλοία του στολίσκου «Global Sumud», που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, έχουν ήδη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου 75 ναυτικά μίλια από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ σε άλλα πλοία η διαδικασία επιβίβασης συνεχίζεται.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι «αρκετά σκάφη έχουν σταματήσει με ασφάλεια» και ότι οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονταν στα πλοία είναι και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία λίγο πριν από την αναχαίτιση εμφανίστηκε σε βίντεο από το πλοίο Alma λέγοντας: «Βρισκόμαστε λίγο πριν μας αναχαιτίσει το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ τονίζεται ότι «η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους».

Ο στολίσκος, που ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη πριν από έναν μήνα και αποτελείται από περισσότερα από 40 πλοία με περίπου 500 συμμετέχοντες –ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές–, επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα από το 2009.

Οι διοργανωτές μιλούν για «παράνομη στρατιωτική επέμβαση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών», τονίζοντας ότι οι επικοινωνίες και τα live streams από ορισμένα σκάφη έχουν διακοπεί.

Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι ο στολίσκος παραβιάζει νόμιμο αποκλεισμό και καλεί τα πλοία να αλλάξουν πορεία προς το λιμάνι του Ασντόντ, ώστε η βοήθεια να ελεγχθεί και να μεταφερθεί στη Γάζα μέσω των καθιερωμένων διαύλων.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η αναχαίτιση του στολίσκου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ να «διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων» και να επιτρέψει την επιστροφή τους «το συντομότερο δυνατόν». Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σημείωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να παραδοθεί σε διεθνείς οργανισμούς ώστε να φτάσει με ασφάλεια στη Γάζα.

Ακόμη πιο σκληρή στάση υιοθέτησε η Ισπανία. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία χαρακτήρισε την αναχαίτιση «μια ακόμη απόδειξη της απανθρωπιάς του Ισραήλ» και ζήτησε την «άμεση απελευθέρωση όλων των κρατούμενων» και διεθνή λογοδοσία. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπενθύμισε ότι «η αποστολή είναι καθαρά ανθρωπιστική» και ότι «δεν θα χρειαζόταν να γίνει αν το Ισραήλ επέτρεπε την είσοδο βοήθειας στη Γάζα».

Η Ιταλία, που είχε αποστείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο σε τμήμα της διαδρομής, τήρησε μετριοπαθή στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την ισραηλινή πλευρά πως δεν θα γίνει χρήση βίας κατά των ακτιβιστών.

Ιστορικό του αποκλεισμού

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από το 2007, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς, τον οποίο ενίσχυσε το 2009. Ο αποκλεισμός έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς περιορίζει δραστικά τη ροή αγαθών και βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η νομιμότητα του αποκλεισμού παραμένει αντικείμενο διεθνούς διαμάχης: η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αποτρέπει τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς, ενώ οι ακτιβιστές και πολλές διεθνείς οργανώσεις τον χαρακτηρίζουν συλλογική τιμωρία.

Το πιο αιματηρό προηγούμενο καταγράφηκε το 2010, όταν ισραηλινοί κομάντο επιβιβάστηκαν στο πλοίο Mavi Marmara, που ηγείτο αντίστοιχης αποστολής αλληλεγγύης, σκοτώνοντας 10 Τούρκους ακτιβιστές.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να παύσει άμεσα την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της Fed, κατηγορώντας την ότι είχε καταθέσει παραπλανητικά στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε στεγαστικό δάνειο
LIFO NEWSROOM
«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Διεθνή / «Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Η οικογένεια Αλ-Θάνι έχει συγκεντρώσει τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο ξεπερνώντας σε ιδιοκτησία το ατομικό απόθεμα του βασιλιά - Τελευταίες νομικές εξελίξεις και δημόσια συζήτηση φέρνουν το ζήτημα στο προσκήνιο
LIFO NEWSROOM
«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
 
 