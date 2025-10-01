Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla (GSF), με περίπου 500 επιβαίνοντες, κατήγγειλε ότι δέχθηκε παρενόχληση από ισραηλινά ναυτικά σκάφη στη Μεσόγειο. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης Άντα Κολάου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ισραηλινά πολεμικά πλοία περικύκλωσαν το κεντρικό σκάφος της αποστολής και μπλόκαραν τα συστήματα επικοινωνίας του.

Ο Τούρκος ακτιβιστής Μετεχάν Σαρί δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι ισραηλινά πλοία πλησίασαν σε απόσταση μόλις πέντε έως δέκα μέτρων. «Ήταν μια από τις πιο σοβαρές ενέργειες παρενόχλησης που έχουμε δεχθεί. Προσπάθησαν να μας εκφοβίσουν, αλλά δεν φοβηθήκαμε», είπε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η αποστολή βρισκόταν βόρεια της Αιγύπτου, περίπου 220 χιλιόμετρα από τη Γάζα, σε περιοχή όπου στο παρελθόν έχουν αναχαιτιστεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Θέση Ιταλίας, Ελλάδας και Ισπανίας

Με κοινή ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών Ιταλίας και Ελλάδας ζήτησαν από το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψει στους πολίτες τους πρόσβαση στη βοήθεια των πρεσβειών τους σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, επανέλαβαν την πρόταση η ανθρωπιστική βοήθεια να παραδοθεί στην Καθολική Εκκλησία για διανομή, πρόταση που οι οργανωτές απορρίπτουν, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αμφισβήτηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Η Ισπανία από την πλευρά της προειδοποίησε τον στολίσκο να μην εισέλθει στη ζώνη αποκλεισμού που έχει κηρύξει το Ισραήλ. Το πολεμικό πλοίο Furor, που τον συνοδεύει, δεν θα περάσει τα όρια αυτά. «Η ασφάλεια προέχει», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Όσκαρ Λόπες.

Ισραηλινά σχέδια αναχαίτισης του στολίσκου

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan, το ναυτικό προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής. Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα. Στην επιχείρηση αναμένεται να συμμετάσχει η επίλεκτη μονάδα κομάντο Shayetet 13.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ υποστήριξε ότι η άρνηση των ακτιβιστών να εκφορτώσουν το φορτίο στην Κύπρο δείχνει πως «ο πραγματικός τους στόχος είναι η πρόκληση και η εξυπηρέτηση της Χαμάς».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τον στολίσκο να σταματήσει την πορεία του, προειδοποιώντας ότι η συνέχισή της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Ο Ιταλός βουλευτής Αρτούρο Σκόττο, που επιβαίνει σε ένα από τα πλοία, παραδέχτηκε τον φόβο του αλλά δήλωσε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί: «Η νηοπομπή απέδειξε ήδη ότι μια στρατιωτική υπερδύναμη ανησυχεί για μερικές δεκάδες μικρά σκάφη».

Ανάλογες προσπάθειες έχουν στο παρελθόν κατασταλεί βίαια. Το 2010, ισραηλινοί κομάντο σκότωσαν δέκα Τούρκους ακτιβιστές στο πλοίο Mavi Marmara, που ηγείτο ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καταγγελίες για επίθεση με drones στον στολίσκο για τη Γάζα νότια της Κρήτης - Έρευνα από το Λιμενικό