ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla (GSF), με περίπου 500 επιβαίνοντες, κατήγγειλε ότι δέχθηκε παρενόχληση από ισραηλινά ναυτικά σκάφη στη Μεσόγειο. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης Άντα Κολάου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ισραηλινά πολεμικά πλοία περικύκλωσαν το κεντρικό σκάφος της αποστολής και μπλόκαραν τα συστήματα επικοινωνίας του.

Ο Τούρκος ακτιβιστής Μετεχάν Σαρί δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι ισραηλινά πλοία πλησίασαν σε απόσταση μόλις πέντε έως δέκα μέτρων. «Ήταν μια από τις πιο σοβαρές ενέργειες παρενόχλησης που έχουμε δεχθεί. Προσπάθησαν να μας εκφοβίσουν, αλλά δεν φοβηθήκαμε», είπε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η αποστολή βρισκόταν βόρεια της Αιγύπτου, περίπου 220 χιλιόμετρα από τη Γάζα, σε περιοχή όπου στο παρελθόν έχουν αναχαιτιστεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Θέση Ιταλίας, Ελλάδας και Ισπανίας

Με κοινή ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών Ιταλίας και Ελλάδας ζήτησαν από το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψει στους πολίτες τους πρόσβαση στη βοήθεια των πρεσβειών τους σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, επανέλαβαν την πρόταση η ανθρωπιστική βοήθεια να παραδοθεί στην Καθολική Εκκλησία για διανομή, πρόταση που οι οργανωτές απορρίπτουν, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αμφισβήτηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Η Ισπανία από την πλευρά της προειδοποίησε τον στολίσκο να μην εισέλθει στη ζώνη αποκλεισμού που έχει κηρύξει το Ισραήλ. Το πολεμικό πλοίο Furor, που τον συνοδεύει, δεν θα περάσει τα όρια αυτά. «Η ασφάλεια προέχει», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Όσκαρ Λόπες.

Ισραηλινά σχέδια αναχαίτισης του στολίσκου

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan, το ναυτικό προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής. Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα. Στην επιχείρηση αναμένεται να συμμετάσχει η επίλεκτη μονάδα κομάντο Shayetet 13.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ υποστήριξε ότι η άρνηση των ακτιβιστών να εκφορτώσουν το φορτίο στην Κύπρο δείχνει πως «ο πραγματικός τους στόχος είναι η πρόκληση και η εξυπηρέτηση της Χαμάς».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τον στολίσκο να σταματήσει την πορεία του, προειδοποιώντας ότι η συνέχισή της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Ο Ιταλός βουλευτής Αρτούρο Σκόττο, που επιβαίνει σε ένα από τα πλοία, παραδέχτηκε τον φόβο του αλλά δήλωσε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί: «Η νηοπομπή απέδειξε ήδη ότι μια στρατιωτική υπερδύναμη ανησυχεί για μερικές δεκάδες μικρά σκάφη».

Ανάλογες προσπάθειες έχουν στο παρελθόν κατασταλεί βίαια. Το 2010, ισραηλινοί κομάντο σκότωσαν δέκα Τούρκους ακτιβιστές στο πλοίο Mavi Marmara, που ηγείτο ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. 

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Ελλάδα / Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», γράφει - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωσή του η συλλογικότητα March to Gaza Greece
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η ιστορία της Ζανγκ Γιαντί: Από τα ταξίδια στο Θιβέτ στη φυλακή στην Κίνα

Διεθνή / Ζανγκ Γιαντί: Η φοιτήτρια που έγινε φωνή για το Θιβέτ και χάθηκε στην Κίνα

Η υπόθεση της 22χρονης Ζανγκ Γιαντί συγκλονίζει: μετά από ταξίδι στο Θιβέτ και δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία»
LIFO NEWSROOM
 
 