Ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάζονται σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα

Ορισμένα από τα πλοία του στολίσκου «Global Sumud», που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αναχαιτίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, ενώ άλλα συνεχίζουν την πορεία τους, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι ένοπλο προσωπικό επιβιβάστηκε σε σκάφη και ότι οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. «Η κατάσταση των συμμετεχόντων και του πληρώματος παραμένει αβέβαιη», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στα κοινωνικά δίκτυα δημοσιεύθηκαν εικόνες του πληρώματος του πλοίου Sirius, με μήνυμα ότι το σκάφος αναχαιτίστηκε στις 21:34 GMT+3.

Η ισραηλινή θέση

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι το Ναυτικό απηύθυνε προειδοποίηση στον στολίσκο να αλλάξει πορεία. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αξιωματικός ακούγεται να δηλώνει:

«Αυτό είναι το Ισραηλινό Ναυτικό. Προσεγγίζετε αποκλεισμένη ζώνη. Αν θέλετε να παραδώσετε βοήθεια, μπορείτε να το κάνετε μέσω των καθιερωμένων διαύλων, με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Ασντόντ». Το Τελ Αβίβ χαρακτηρίζει τον στολίσκο «προκλητική ενέργεια της Hamas-Sumud» και επιμένει ότι ο αποκλεισμός είναι «νόμιμος».

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβαινόντων και να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στη χώρα το συντομότερο. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «οι συμμετέχοντες πρέπει να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια σε διεθνείς οργανισμούς ώστε να φτάσει με ασφάλεια στη Γάζα».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση της Ισπανίας. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία χαρακτήρισε την κράτηση των συμμετεχόντων «μια ακόμη απόδειξη της απανθρωπιάς του Ισραήλ και της αποφασιστικότητάς του να καταστρέψει τον παλαιστινιακό λαό», ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους και διεθνή λογοδοσία.

Live εικόνα από τα πλοία του στολίσκου: