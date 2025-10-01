Στολίσκος για τη Γάζα: «Περισσότερα από 20 άγνωστα σκάφη μόλις τρία ναυτικά μίλια μπροστά μας»

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι διοργανωτές του στολίσκου Global Sumud Flotilla, καθώς περισσότερα από 20 άγνωστα σκάφη εντοπίστηκαν σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων μπροστά τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ακτιβιστές, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρούν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, δήλωσαν ότι αναμένουν την αναχαίτιση από το ισραηλινό ναυτικό μέσα στην επόμενη ώρα. «Πολλαπλά σκάφη πλησιάζουν», ανέφεραν δύο αυτόπτες μάρτυρες που επιβαίνουν στον στολίσκο.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη τον στολίσκο να μην προσεγγίσει τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «παράνομη» οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του αποκλεισμού. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την κίνηση των πλοίων, ωστόσο έχει διαμηνύσει τις τελευταίες ημέρες ότι είναι έτοιμος να εμποδίσει την πορεία της αποστολής με κάθε μέσο.

Ο στολίσκος, στον οποίο επιβαίνουν περίπου 500 άτομα, μεταξύ τους η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και η πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης Άντα Κολάου, ξεκίνησε με στόχο να καταγγείλει τον πολυετή αποκλεισμό της Γάζας. Οι διοργανωτές απορρίπτουν τις διεθνείς εκκλήσεις να παραδώσουν το φορτίο τους σε τρίτους, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή τους είναι συμβολική και πολιτική πράξη αμφισβήτησης του αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από Reuters