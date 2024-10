Ισραήλ: Νεκρός και ο διάδοχος του Νασράλα - Νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η νέα σειρά επιθέσεων σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το πλήγμα που ισοπέδωσε κτίριο στην ίδια περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

🚨🇮🇱🇱🇧💥❗ #BREAKING#Israel airstrikes are currently targeting southern Beirut, specifically areas such as Burj al-Barajneh, Haret Hreik, and Al-Laylaki.



So far, five strikes have been reported, with damage also affecting Bahman Hospital in #Beirut.#Lebanon pic.twitter.com/0C2CPFxMZQ