Το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής της μεταφοράς των χρημάτων της Χεζμπολάχ στη Συρία

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε 300 στόχους συνδεόμενους με το κίνημα Χεζμπολάχ στον Λίβανο μέσα σε 24 ώρες, καθώς αποφάσισε να διευρύνει την επίθεσή του βάζοντας πλέον στο στόχαστρο το οικονομικό σύστημά της.

Σύμφωνα με το στρατό του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος. Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Εξαλείφθηκε (…) πριν από μερικές ώρες στη Συρία», υποστήριξε.

Urgent

