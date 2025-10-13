Ισραήλ: «Μπορούμε να αναπνεύσουμε ξανά» - Οι όμηροι της Χαμάς επανενώνονται με τις οικογένειές τους

Όλοι οι 20 εναπομείναντες - εν ζωή - Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Γονείς έσμιξαν με τα παιδιά τους, άνδρες με τις συζύγους τους, μέσα σε ένα κλίμα ευτυχίας, ανακούφισης και τεράστιας συγκίνησης.

Πριν από την απελευθέρωσή τους, η Χαμάς είχε επιτρέψει σε ορισμένους ομήρους να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις με τους αγαπημένους τους, το πρωί της Δευτέρας.

Συγκινητικά πλάνα μεταδόθηκαν από τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα σε περίπου 65.000 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε γιγαντοοθόνες στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούσαν από το σπίτι.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του 48χρονου Όμρι Μιράν, ο οποίος είχε απαχθεί μπροστά στη σύζυγο και τα δύο του παιδιά κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ, ανέφερε ότι η επιστροφή του αποτελεί «νίκη για έναν ολόκληρο λαό».

Η οικογένεια δήλωσε: «Ύστερα από περισσότερες από 700 οδυνηρές και βασανιστικές μέρες, ο Όμρι θα δεχτεί επιτέλους από τα παιδιά του, τη Ρόνι και την Άλμα, μια θεραπευτική αγκαλιά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον λαό του Ισραήλ από τα βάθη της καρδιάς μας που στάθηκε στο πλευρό μας στις σκοτεινότερες ώρες, σε μέρες όπου αυτή η στιγμή έμοιαζε μακρινή και αδύνατη. Αυτή η μέρα δεν είναι μια προσωπική νίκη, αλλά μια νίκη για ολόκληρο τον λαό μας».

Omri Miran is reunited with his daughters, the youngest of whom was only 6 months old when he was kidnapped.



She has no memories of her own father.



But now, they can make new ones together. pic.twitter.com/tsOWt3LoF2 — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

«Μπορούμε να αναπνεύσουμε ξανά»

Η οικογένεια του 22χρονου Μάταν Άνγκρεστ, στρατιώτη των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ που αιχμαλωτίστηκε όταν το άρμα του δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς κοντά στα σύνορα της Γάζας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικογένεια ανέφερε: «Μπορούμε να αναπνεύσουμε ξανά. Ο Μάταν μας είναι σπίτι. Το αγαπημένο μας αγόρι επέστρεψε σε εμάς μετά από δύο δύσκολα χρόνια και είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτόν... Ένα τεράστιο και αιώνιο ευχαριστώ στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ομάδα του, που εργάστηκαν με αφοσίωση και επιμονή για τη διάσωση και την επιστροφή των αγαπημένων μας. Η χαρά της οικογένειάς μας αναμειγνύεται με τη θλίψη για όσους δολοφονήθηκαν και για εκείνους που δεν γύρισαν ζωντανοί».

Matan Angrest in the arms of his little brother 🩵💙 pic.twitter.com/aPuWKm5541 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

«Είσαι η ζωή μου»

Ο Μάταν Ζανγκάουκερ προχωρά χαμογελαστός και πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Είσαι η ζωή μου», φωνάζει εκείνη, αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά, σε πλάνα που κατέγραψε ο ισραηλινός στρατός. «Η ζωή μου. Ο ήρωάς μου. Έλα, έλα.»

Η μητέρα του Μάταν, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ είχε δώσει σκληρό αγώνα για την επιστροφή του. Έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινήματος των συγγενών των ομήρων, απαιτώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει στην ανταλλαγή ομήρων με τη Χαμάς.

Einav Zangauker reunites with her son Matan, 25, after a heroic two-year campaign across Israel, during which she tirelessly pressed the government to end the war and bring the hostages home. pic.twitter.com/a5UkFkVyxm — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 13, 2025

Ο Μάταν αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύντροφό του, Ιλάνα, από το κιμπούτς Νιρ Οζ, όμως η Ιλάνα απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας τον επόμενο μήνα.

«Πάντα ξέραμε πως θα επιστρέψει»

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο που έδειχνε τον Ματάν σε αιχμαλωσία, στο οποίο εκείνος ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συγκρατούμενοί του υπέφεραν από δερματικές παθήσεις και από έλλειψη τροφής, νερού και φαρμάκων.

Η οικογένεια του Ίταν Χορν, ο οποίος επίσης απήχθη από το Νιρ Οζ και του οποίου ο αδελφός Γιαΐρ (Yair) απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια εκεχειρίας τον Φεβρουάριο, δήλωσε ότι θα υπάρξουν «αγκαλιές και άφθονη αγάπη, και θα τον συνοδεύσουμε σε όλη τη διαδικασία ανάρρωσης».

Iair Horn fought nonstop for his brother Eitan ever since he was himself freed from Hamas captivity in a previous deal.



What an incredible sight to see these brothers reunited at last. pic.twitter.com/NzCZIa6t9z — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Eitan Horn se encuentra con su familia y estalla en llanto, como todos nosotros al verlos 😭😭 pic.twitter.com/YTNThTpIl5 — Dani Lerer (@danilerer) October 13, 2025

Οι συγγενείς του 24χρονου Εβιατάρ Νταβίντ, ο οποίος απήχθη από το φεστιβάλ μουσικής Nova και είχε εμφανιστεί εξαντλημένος μέσα σε ένα τούνελ σε βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο, δήλωσαν ότι «πάντα ξέραμε πως θα επιστρέψει».

«Μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, είναι εδώ. Τώρα ξεκινά ένα νέο ταξίδι ίασης για τον Εβιατάρ και για εμάς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Με πληροφορίες από Guardian και BBC