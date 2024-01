Το Ισραήλ καλεί και άλλες χώρες να διακόψουν τη χρηματοδότηση της UNRWA

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να αντικατασταθεί η υπηρεσία αρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, μετά τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής εργαζομένων της στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ ζήτησε συγκεκριμένα να «αντικατασταθεί η UNRWA με υπηρεσίες αφιερωμένες στην πραγματική ειρήνη και την ανάπτυξη» ενώ σε ανάρτησή του, ο Ίσραελ Κατς προέτρεψε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, οι οποίες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση της UNRWA.

Οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Βρετανία και ο Καναδάς έχουν ήδη αναστείλει την πρόσθετη χρηματοδότηση στον οργανισμό του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, την UNRWA μετά την ενημέρωση για την απόλυση αρκετών υπαλλήλων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση της Βρετανίας δήλωσε ότι είναι «αποτροπιασμένη».

Νωρίτερα και η Γερμανία ανακοίνωσε την αναστολή της χρηματοδότησής της προς την UNRWA μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της πιθανής εμπλοκής ορισμένων εργαζομένων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό, η Γερμανία, σε συμφωνία με τις άλλες δωρήτριες χώρες, δεν θα δώσει προσωρινά την έγκρισή της για νέους πόρους για UNRWA στη Γάζα», ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι «επί του παρόντος, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει καμιά εκκρεμής δέσμευση».

Η UNRWA ιδρύθηκε το 1949 και παρέχει υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και ανθρωπιστική βοήθεια σε Παλαιστίνιους στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία. Απασχολεί περίπου 13.000 άτομα εντός της Γάζας.

Από τότε όμως, που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του ως απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, η UNRWA χρησιμοποίησε τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη Γάζα για να καταφύγουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άμαχοι. Η οργάνωση ανέφερε ότι έχει διατάξει την διεξαγωγή έρευνας μετά τις πληροφορίες που παρείχε το Ισραήλ, ότι εργαζόμενοί της εμπλέκονται στην επίθεση στο Ισραήλ.

The U.S., Canada, Finland, Australia, Italy, and the UK have stopped funding @UNRWA due to staff involvement in the October 7 massacre. I call for more nations to join in. @UNRWA's ties with Hamas, providing refuge for terrorists, and perpetuating its rule are undeniable. The…