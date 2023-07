Ισραήλ: Φόβοι ανάφλεξης στη Δυτική Όχθη- Η μεγαλύτερη εισβολή στην Παλαιστίνη από το 2002

Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι έως τώρα έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 50 έχουν τραυματιστεί μετά την επίθεση στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η επίθεση στην πόλη Τζενίν χαρακτηρίζεται από στρατιωτικές πηγές ως «η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών» προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία για μια νέα ανάφλεξη στη Δυτική Όχθη.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για όσο διάστημα χρειαστεί» για να «σπάσει τη νοοτροπία» ότι η Τζενίν είναι «ένα ασφαλές καταφύγιο για τους τρομοκράτες», διεμήνυσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε στο BBC ότι «υπήρξε συναίνεση στην ηγεσία μας ότι αυτή είναι μια πολύ αναγκαία επιχείρηση» που θα μπορούσε να διαρκέσει μέρες. Σύμφωνα με το CNNi, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη από το 2002.

Jenin Invasion | It seems that the trees are also terrorists and deserve to be destroyed in Jenin according to the Israeli occupation pic.twitter.com/VJqObiUtvS

Πυρά όπλων και εκρήξεις ακούγονταν σε όλη την πόλη ώρες μετά τα πλήγματα των drones, που εξακολουθούν να πετάνε στην περιοχή. Oι λεγόμενες Ταξιαρχίες της Τζενίν, που έχουν σχηματίσει μέλη διαφόρων παρατάξεων και είναι παρούσες στον παρακείμενο μεγάλο καταυλισμό προσφύγων, ανακοίνωσαν πως ενεπλάκησαν σε μάχες με δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Το BBC εξηγεί πως η συγκεκριμένη ομάδα είναι ένας καταυλισμός προσφύγων στην πόλη, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Δημιουργήθηκε για τους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948-49, ενώ σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, εκεί φιλοξενούνται σήμερα περίπου 14.000 άνθρωποι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός εισβάλει στη Δυτική Όχθη, καθώς στον καταυλισμό προσφύγων της πόλης Τζενίν εκπαιδεύονται νεαροί Παλαιστίνιοι στην χρήση όπλων. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας έκανε λόγο για «ειδεχθές έγκλημα» καταδικάζοντας την ισραηλινή βία.

Israel has launched what’s thought to be its biggest military incursion into Jenin in the occupied West Bank for around 20 years.



Several Palestinians were killed as Israeli forces attacked from the air and sent in ground forces ⬇️ pic.twitter.com/mk6MBHzn58