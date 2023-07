Δυτική Όχθη: Επιδρομή του Ισραήλ στην Τζενίν - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Αεροπορικές επιδρομές με UAVs και χερσαίες εφόδους στη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σήμερα το πρωί.

Σε όλη την πόλη ακούγονταν για ώρες πυροβολισμοί και εκρήξεις μετά τα πλήγματα των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στη Δυτική Όχθη επίσης ενεπλάκησαν σε μάχες με δυνάμεις του ισραηλινού στρατού οι λεγόμενες ταξιαρχίες της Τζενίν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Οι συγκεκριμένες ταξιαρχίες αποτελούνται από μέλη διαφόρων παρατάξεων οι οποίες είναι παρούσες στον παρακείμενο μεγάλο καταυλισμό προσφύγων.

Διακρίνονταν τουλάχιστον 6 UAVs καθώς πετούσαν πάνω από τον εν λόγω καταυλισμό. Πρόκειται για σημείο ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο, μια και μετρά 14.000 ανθρώπους μέσα σε έκταση μικρότερη από ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Είναι η δεύτερη ευρείας κλίμακας επιχείρηση μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής επιβεβαίωσε τον θάνατο των τριών ανθρώπων ενώ συμπλήρωσε πως άλλοι 27 τραυματίστηκαν στη Τζενίν. Επίσης, άλλος ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη Ραμάλα, αφού τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι σε σημείο ελέγχου.

«Αυτό που γίνεται στον καταυλισμό προσφύγων είναι αληθινός πόλεμος», δήλωσε Παλαιστίνιος οδηγός ασθενοφόρου, ο Χαλέντ Αλαχμάντ. «Έγιναν πλήγματα από αέρος εναντίον του καταυλισμού, κάθε φορά πάμε μέσα με πέντε ως επτά ασθενοφόρα και φεύγουμε γεμάτοι τραυματίες», πρόσθεσε.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε πως έπληξε ιδίως κτίριο που αποτελούσε κέντρο διοίκησης των μαχητών των ταξιαρχιών της Τζενίν, στο πλαίσιο αυτού που περιέγραψε ως εκτενές «αντιτρομοκρατικό» εγχείρημα στη Δυτική Όχθη. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν πως βομβαρδίστηκε σπίτι.

Ως τον περασμένο μήνα, όταν εξαπέλυσε τέτοιο πλήγμα κοντά στην Τζενίν –την 21η Ιουνίου–, το Ισραήλ είχε να χρησιμοποιήσει τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δυτική Όχθη από το 2006. Όμως, με φόντο την κλιμάκωση της βίας και την πίεση που ασκείται στις χερσαίες δυνάμεις του, η χρήση τέτοιων μέσων ενδέχεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως όπως το βλέπει το επιτελείο η χρήση τέτοιων αεροσκαφών θα «μειώσει» τις εντάσεις καθώς βασίζονται σε «ακριβείς» πληροφορίες.

Το εύρος της επιχείρησης υπογραμμίζει τη σημασία της Τζενίν στην κλιμάκωση της βίας για πάνω από έναν χρόνο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εκατοντάδες μαχητές παρατάξεων από τη Χαμάς ως τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και τη Φάταχ βρίσκονται στον καταυλισμό προσφύγων και διαθέτουν άφθονο οπλισμό, που είτε εισάγουν λαθραία στη Δυτική Όχθη ή υπεξαιρούν από τον ισραηλινό στρατό, και μεγεθυνόμενο οπλοστάσιο εκρηκτικών μηχανισμών.

