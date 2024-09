«Γενική απεργία» στο Ισραήλ: Βασικό αίτημα συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους

Οι πολίτες του Ισραήλ καλούνται να πάρουν μέρος μαζικά σε «γενική απεργία» σήμερα, για να αναγκάσουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανάκτησης από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων σε υπόγεια σήραγγα.

Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «όλη η ισραηλινή οικονομία θα βρίσκεται σε γενική απεργία», διατράνωσε χθες ο επικεφαλής της ισχυρής κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων Αρνόν Μπαρ Νταβίντ, καθώς «πρέπει να καταφέρουμε να τερματιστεί αυτή η εγκατάλειψη των ομήρων».

«Στις 08:00 το αεροδρόμιο θα κλείσει, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θα σταματήσουν», τόνισε η συνομοσπονδία HISTADRUT.

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί - ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ - διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις καταγράφονται μετά την ανακοίνωση χθες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως βρέθηκαν τα πτώματα έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, θέατρο καταστροφικού πολέμου, που το Σάββατο θα κλείσει ένδεκα μήνες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τον θύλακο.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ - ο οποίος συγκρούεται συχνά με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου - κάλεσε επίσης χθες να συναφθεί συμφωνία, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε τους πολίτες να κατέβουν στη διαδήλωση χθες στο Τελ Αβίβ.

Σε προσπάθεια της ύστατης στιγμής για να αποτρέψει την 24ωρη απεργία, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, μέλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, ζήτησε από τη δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη την κινητοποίηση.

Massive #protests ongoing in Israel #TelAviv . General #strike to start tomorrow at 6AM demanding #ceasefire and resignation of #Netanyahu #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/lArjPwtaaY