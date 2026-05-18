Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε πλοια που κατευθύνονται στη Γάζα

Η επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη - Ανοιχτά της Κύπρου η αναχαίτιση

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, όπως έκαναν γνωστό ΜΜΕ της χώρας, ξεκίνησε την αναχαίτιση σκαφών του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας,

Τα σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) έχουν ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια στη Γάζα.

Σε ζωντανή μετάδοση που δημοσιεύθηκε από τη Global Sumud Flotilla φαίνονται ισραηλινοί κομάντος να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής ανοιχτά της Κύπρου.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Γάζα: Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό που χαρακτήρισε «πρόκληση» θα πρέπει «να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει αντίστοιχες αποστολές χαρακτηρίζοντάς τες «επικοινωνιακά σόου», ιδιαίτερα όταν οι διοργανωτές αρνούνται να παραδώσουν τη συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν μέσω ισραηλινών ή διεθνών οργανισμών και των επίσημων καναλιών διανομής προς τη Γάζα.

Το Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι δέχθηκε παρενόχληση και επέμβαση από τον ισραηλινό στρατό, ενώ ανακοίνωσε πως χάθηκε η επικοινωνία με 23 σκάφη του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου διαχείρισης κρίσης της αποστολής, δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν ανάμεσα στα σκάφη ανοιχτά της Κύπρου, ενώ δημοσιεύθηκαν βίντεο που δείχνουν ισραηλινά λιμενικά σκάφη να προσεγγίζουν και να παρενοχλούν ορισμένα από τα πλοία.

Γάζα: Η εντολή Νετανιάχου για το Global Sumud Flotilla

«Δύο πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε επαφή με 23 σκάφη του στολίσκου που δέχθηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η αποστολή.

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι περίπου 100 άτομα που συμμετείχαν στον στολίσκο τέθηκαν υπό κράτηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η ισραηλινή κρατική τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επρόκειτο να πραγματοποιήσει σύσκεψη ασφαλείας με αντικείμενο τον στολίσκο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη σύσκεψη θα εξετάζονταν σχέδια για την αναχαίτιση και «κατάληψη» του Global Sumud Flotilla, ενώ ο Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εξουσιοδότηση στον στρατό να προχωρήσει σε επιχείρηση κατά των πλοίων που επιχειρούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει» να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας και ότι η επιχείρηση κατά του στολίσκου θα πραγματοποιούνταν «εντός των επόμενων ωρών».

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα επιτρέψει» την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Γάζα και κάλεσε όσους συμμετέχουν στην αποστολή να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν.

Με πληροφορίες από Times of Israel