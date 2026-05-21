Ζοχράν Μαμντάνι: Εξασφάλισε εισιτήρια Μουντιάλ με 50 δολάρια για Νεοϋορκέζους

Πρόκειται για το, μοναδικό μέχρι στιγμής, πρόγραμμα διάθεσης εισιτηρίων σε τοπικό επίπεδο

Ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξασφάλισε μετά από διαπραγματεύσεις με τη FIFA, περίπου 1.000 εισιτήρια για αγώνες του Μουντιάλ 2026, στην τιμή των 50 δολαρίων αποκλειστικά για κατοίκους της πόλης.

Τα εισιτήρια, που εξασφάλισε ο Ζοχράν Μαμντάνι, θα διατεθούν μέσω κλήρωσης και αφορούν αγώνες που θα διεξαχθούν στο MetLife Stadium στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ανάμεσά τους πέντε παιχνίδια ομίλων, ένας αγώνας της φάσης των «32» και ένας της φάσης των «16». Δεν περιλαμβάνεται όμως ο τελικός της 19ης Ιουλίου.

Πρόκειται για το, μοναδικό μέχρι στιγμής, πρόγραμμα διάθεσης εισιτηρίων σε τοπικό επίπεδο που έχει ανακοινωθεί για το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Ζοχράν Μαμντάνι: Εξασφάλισε τα φθηνότερα εισιτήρια για το Μουντιάλ

Τα εισιτήρια των 50 δολαρίων αποτελούν τα φθηνότερα διαθέσιμα εισιτήρια της βασικής αγοράς για το Μουντιάλ, ενώ οι κάτοχοι θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο από και προς το γήπεδο.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από πιέσεις που είχε ασκήσει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία, ζητώντας μεγαλύτερη πρόσβαση των κατοίκων της Νέας Υόρκης στους αγώνες του Μουντιάλ.

Σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε καταγγείλει ότι οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων «απειλούν να αποκλείσουν ακριβώς τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το άθλημα τόσο ξεχωριστό».

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Athletic, ο Ζοχράν Μαμντάνι έθεσε προσωπικά το ζήτημα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στο δημαρχείο του Μανχάταν.

Ζοχράν Μαμντάνι: Για ποιον θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Μουντιάλ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μαμντάνι, γνωστός για τα «αισθήματά» του για την Άρσεναλ, μίλησε μέσω FaceTime και με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης της FIFA.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε κατοίκους της Νέας Υόρκης άνω των 15 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν τη μόνιμη κατοικία τους. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν στις 25 Μαΐου και οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 3 Ιουνίου.

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να αγοράσουν έως δύο εισιτήρια, ενώ τα εισιτήρια δεν θα είναι μεταβιβάσιμα ώστε να αποτραπεί η μεταπώλησή τους στη «μαύρη αγορά».

Η FIFA αρχικά εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα του Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς φοβόταν ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο για παρόμοιες τοπικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να παρακάμψουν το επίσημο σύστημα πώλησης εισιτηρίων.

Τελικά, η συμφωνία προχώρησε με τη στήριξη της οργανωτικής επιτροπής Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ, η οποία ανέλαβε το οικονομικό κόστος της πρωτοβουλίας μέσω χορηγιών και τοπικών συνεργασιών.

Παράλληλα, η πόλη σχεδιάζει σειρά δωρεάν εκδηλώσεων για το Μουντιάλ και fan zones και στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Athletic, New York Times

Το ιστορικό σνομπάρισμα του Μαμντάνι στην Άννα Γουίντουρ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Met Gala, επίτιμοι οικοδεσπότες του οποίου είναι ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, την ώρα που η Νέα Υόρκη έχει γεμίσει με αφίσες που καλούν σε μποϊκοτάζ της εκδήλωσης
Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
Διεθνή / Γροιλανδία: Εκατοντάδες πολίτες σχεδιάζουν να διαδηλώσουν στα εγκαίνια του νέου αμερικανικού προξενείου

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζεφ Λάντρι, ότι «ήρθε η ώρα η Ουάσινγκτον να επαναφέρει το αποτύπωμά της» στην αρκτική περιοχή
Μπεν-Γβιρ: Βίντεο με Ευρωπαίους ακτιβιστές αποκαλύπτει την κακομεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων

Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει την πρωτοφανή έκταση βίαιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, που διαπράττονται από δεσμοφύλακες.
Διεθνή / Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας;

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο και άλλα αδικήματα στον Ραούλ Κάστρο, για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών Κουβανών εξορίστων το 1996
Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία — και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Η Iris Duane και το Q Manivannan έγιναν τα πρώτα ανοιχτά τρανς μέλη του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, το Holyrood αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του το φίλτρο αναζήτησης με βάση το φύλο, μετά τις αντιδράσεις για την καταγραφή μιας τρανς γυναίκας και ενός non-binary προσώπου.
Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Εθνικό Μνημείο Stonewall στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα του National Trust for Historic Preservation, που εστιάζει σε τόπους συνδεδεμένους με αγώνες ισότητας, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη γύρω από τα LGBTQ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.
