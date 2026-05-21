Άγνωστη ουσία σκότωσε τρεις ανθρώπους στις ΗΠΑ - Διασώστες στο νοσοκομείο μετά την έκθεση

Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι έχουν αποκλειστεί σενάρια όπως διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα ή φυσικού αερίου

Η είσοδος των επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού στο Αλμπουκέρκι, όπου μεταφέρθηκαν διασώστες και υγειονομικοί που εκτέθηκαν στην άγνωστη ουσία / Φωτ.: Getty Images
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, ενώ τουλάχιστον 18 διασώστες και υγειονομικοί χρειάστηκε να εξεταστούν μετά από έκθεση σε άγνωστη ουσία που προκάλεσε συμπτώματα όπως ναυτία, βήχα και ζάλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Μαΐου στον οικισμό Mountainair, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε σπίτι έπειτα από αναφορά για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών. Στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι τρεις διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού στο Αλμπουκέρκι.

Λίγο αργότερα, αρκετοί από τους πρώτους διασώστες που εισήλθαν στο σπίτι άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα έκθεσης στην άγνωστη ουσία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συνολικά 18 άτομα, ανάμεσά τους διασώστες και νοσηλευτές, εξετάστηκαν προληπτικά και τέθηκαν προσωρινά σε απομόνωση. Οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο, ωστόσο ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιοχής παρέμεινε νοσηλευόμενος για παρακολούθηση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει την ουσία που προκάλεσε τα συμπτώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοικία. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η έκθεση πιθανότατα έγινε μέσω επαφής και όχι αερογενώς, κάτι που, σύμφωνα με τους ίδιους, περιορίζει τον κίνδυνο για το ευρύ κοινό.

Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε επίσης ότι έχουν αποκλειστεί σενάρια όπως διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα ή φυσικού αερίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινότητα του Mountainair, μιας πόλης με λιγότερους από 1.000 κατοίκους. Ο δήμος ανακοίνωσε ότι το δημαρχείο θα παραμείνει προσωρινά κλειστό λόγω της ψυχολογικής πίεσης που έχει προκαλέσει το περιστατικό σε εργαζόμενους και κατοίκους.

Με πληροφορίες από Gizmodo, Associated Press

 
 
