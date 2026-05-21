Ταϊλάνδη: Μειώνει τις ημέρες παραμονής χωρίς βίζα για τουρίστες από 90 χώρες

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι μειώνει τη διάρκεια παραμονής χωρίς βίζα για τουρίστες από περισσότερες από 90 χώρες, επικαλούμενη λόγους αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της «κατάχρησης» του συστήματος.

Η κυβέρνηση της χώρας γνωστοποίησε ότι η διάρκεια παραμονής χωρίς βίζα θα μειωθεί στις περισσότερες περιπτώσεις από 60 σε 30 ημέρες. Για ορισμένες χώρες, το όριο ενδέχεται να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, στις 15 ημέρες, έπειτα από συνεννόηση με τις αντίστοιχες πρεσβείες.

«Το ισχύον σύστημα έχει οφέλη, ιδιαίτερα για την οικονομία, όμως έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους να το εκμεταλλευτούν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η κυβερνητική εκπρόσωπος Ρατσάντα Ντναντιρέκ.

La Thaïlande réduit la durée des séjours sans visa pour les touristes de 90 pays dont la France



Une mesure visant à lutter contre la criminalité transnationale

Ταϊλάνδη: Τι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός νόμος για τους τουρίστες

Μέχρι σήμερα, πολίτες περισσότερων από 90 χωρών, μεταξύ αυτών χωρών της ζώνης Σένγκεν, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και της Ρωσίας, μπορούσαν να παραμένουν στην Ταϊλάνδη χωρίς βίζα για έως και 60 ημέρες. Το μέτρο είχε επεκταθεί τον Ιούλιο του 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του τουρισμού μετά την πανδημία Covid.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι τουρίστες, στην Ταϊλάνδη, θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν μία φορά την άδεια παραμονής τους μέσω των υπηρεσιών μετανάστευσης. Ωστόσο, θα πρέπει να αιτιολογούν την ανάγκη παράτασης της παραμονής τους και η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Σιχασάκ Φουανγκκετκέο είχε εξηγήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αλλαγή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της χώρας να περιορίσει τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

Όπως διευκρίνισε, η Ταϊλάνδη δεν στοχοποιεί συγκεκριμένες εθνικότητες, αλλά άτομα που εκμεταλλεύονται το καθεστώς εισόδου χωρίς βίζα για να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Ταϊλάνδη: Συνεχή τα περιστατικά παραβατικότητας των τουριστών

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές υποθέσεις με πρωταγωνιστές ξένους υπηκόους έχουν απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περιστατικά μέθης και χρήσης ναρκωτικών, δημόσιας ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχείων ή ιδιωτικών σχολείων, χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο τουρισμός αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ της Ταϊλάνδης, ωστόσο η χώρα δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα επισκεψιμότητας που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 2026 η χώρα θα υποδεχθεί περίπου 33,5 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμός χαμηλότερος κατά περισσότερα από τρία εκατομμύρια σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, κυρίως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Le Parisien