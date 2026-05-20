Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το πρωί της Τετάρτης.
Ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Μαλάτια στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα, γεγονός που συνήθως κάνει τον σεισμό πιο αισθητό στην επιφάνεια.
Η κατάσταση, ξύπνησε μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς των προηγούμενων ετών που είχαν πλήξει την περιοχή και είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και απώλειες.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. — AFAD #Earthquake #Deprem #Malatya pic.twitter.com/v2Mpz8TCgQ— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) May 20, 2026