Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το πρωί της Τετάρτης.

Ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Μαλάτια στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα, γεγονός που συνήθως κάνει τον σεισμό πιο αισθητό στην επιφάνεια.

Η κατάσταση, ξύπνησε μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς των προηγούμενων ετών που είχαν πλήξει την περιοχή και είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και απώλειες.