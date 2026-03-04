Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 87 νεκροί μετά τον τορπιλισμό της ιρανικής φρεγάτας από τις ΗΠΑ

Στους 87 ανέρχεται μέχρι τώρα ο αριθμός των νεκρών, από τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας, «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Το Iris Dena, ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του Ιράν, τορπίλισε αμερικανικό υποβρήχιο, ενώ σχετικό βίντεο αναρτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στην πλατφόρμα Χ.

Συγκεκριμένα στο βίντεο απαθανατίζεται η στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και στη συνέχεια τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα, παίρνοντας έτσι την ευθύνη του πλήγματος.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Πενταγώνου, ανέφερε πως στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα.

«Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πλοίο μετέφερε πλήρωμα περίπου 180 ατόμων και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα, έχουν διασωθεί 87 άτομα και οι υπόλοιποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Το πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διεξήχθη στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, και κατευθυνόταν προς το Ιράν από λιμάνι της ανατολικής Ινδίας όταν δέχθηκε την επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο AP.

Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ και του Ισραήλ να πλήξουν τις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και να περιορίσουν τις δυνατότητες εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων.

Η βύθιση του «Iris Dena» εντείνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και ανησυχίες για γενικευμένη σύρραξη.