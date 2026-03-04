Διάγγελμα Σάντσεθ για πόλεμο στη Μέση Ανατολή και Τραμπ: «Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα»

Με τηλεοπτικό διάγγελμα στους πολίτες απάντησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σάντσεθ επέμεινε σήμερα στην αντίθεσή του στην επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δημιουργεί τον κίνδυνο «ρωσικής ρουλέτας» με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Σάντσεθ απαντούσε στις δηλώσεις του Τραμπ που απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη αναφορικά με τη θέση της στη σύγκρουση.

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας. Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους πολίτες.

Η ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ αυξήθηκε αφότου ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν απερίσκεπτους και παράνομους και στη συνέχεια απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Σάντσεθ σε Τραμπ: «Όχι στον πόλεμο»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες. «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η θέση αυτή δεν είναι προσποιητή και έχει συνοχή.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες και τα συμφέροντά μας απλά και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, προφανώς σε μια αναφορά τις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Ο Σάντσεθ τόνισε τις αρνητικές παράπλευρες συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράκ, από την αύξηση της τρομοκρατίας των τζιχαντιστών έως το άλμα στις τιμές ενέργειας, για να υποστηρίξει ότι οι συνέπειες αυτής της επίθεσης στο Ιράν είναι ασαφείς και αυτή δεν θα οδηγήσει σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη.