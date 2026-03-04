ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο αντικείμενο: Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16

Επιστρέφει στην Αθήνα πτήση προς Λάρνακα - Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

The LiFO team
Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο για ύποπτο αντικείμενο.

Αμέσως δόθηκε εντολή και απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16, σύμφωνα με το philenews.com. Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 9:30 μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. 

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κύπρος: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Το υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9:30 αναβλήθηκε ενώ αποφασίστηκε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στις 12, όπως μετέδωσε το ΡΙΚ.

Επίσης, πτήση με προορισμό τη Λάρνακα επιστρέφει στην Αθήνα, καθώς δεν της επετράπη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος κατευθύνεται πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πιθανότερο σενάριο θεωρείται ότι το αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επαναπρογραμματιστεί η πτήση προς τη Λάρνακα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Στο τραπέζι η αποστολή ιταλικής φρεγάτας στην Κύπρο

Η ασφάλεια της Κύπρου και οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης της ιταλικής κυβέρνησης στη Ρώμη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα όπως το UPDAY και το The Socialist, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε σύσκεψη με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, εξετάζοντας μέτρα για στήριξη των συμμάχων στη Μέση Ανατολή αλλά και για την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου, η οποία θεωρείται εκτεθειμένη στις συνέπειες της περιφερειακής έντασης.

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο αποστολής ιταλικής φρεγάτας στην περιοχή γύρω από το νησί, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

