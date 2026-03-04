ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Παραμένει στη Σαουδική Αραβία» παρότι το ιδιωτικό του τζετ πέταξε για Μαδρίτη

Πιθανολογείται ότι ταξίδεψε μόνο η σύντροφός του μαζί με τα παιδιά τους

The LiFO team
The LiFO team
Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στη Σαουδική Αραβία παρότι το ιδιωτικό του τζετ πέταξε για Μαδρίτη Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Κριστιάνο Ρονάλντο / EPA
0

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι το ιδιωτικό του τζετ φάνηκε να αναχωρεί εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία από σύστημα παρακολούθησης πτήσεων, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε προς τη Μαδρίτη μέσα στη νύχτα, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Μέση Ανατολή.

Ο επιθετικός της Αλ Νασρ και η οικογένειά του συγκεκριμένα, φάνηκε να αναχωρούν από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ισπανία το βράδυ της Δευτέρας.

Το Bombardier Global Express του Πορτογάλου σταρ πραγματοποίησε τη σχεδόν επτάωρη πτήση το ίδιο βράδυ. Αφού απογειώθηκε από το Ριάντ στις 8:52 π.μ. τοπική ώρα, προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα στη 1:32 π.μ. 

Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος ζει στο Ριάντ με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, και τα πέντε παιδιά τους.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας έγινε στόχος επιθέσεων με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν επιθέσεις και σε κτίρια στο Μπαχρέιν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι το ιδιωτικό του τζετ κατευθύνθηκε στη Μαδρίτη.

Επομένως, πιθανολογείται ότι ταξίδεψε μόνο η σύντροφός του μαζί με τα παιδιά τους.

Με πληροφορίες από talksport.com

 
Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Ο νέος ηγέτης του Ιράν και το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου

Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ - Συντρίμμια σκότωσαν 11χρονη στο Κουβέιτ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει υποστήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει ποιοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημερινή αδυναμία της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Διεθνή / Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Ο βομβαρδισμός του σχολείου, που σημειώθηκε το Σάββατο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθήτριες που βρίσκονταν στις τάξεις του σχολείου στην πόλη Μινάμπ.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, μετά την απόφασή της να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στην επιχείρηση κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 