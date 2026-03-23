Ισπανία: Η Airbnb πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 64 εκατ. ευρώ για παράνομες καταχωρίσεις

Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (TSJM) απέρριψε το αίτημα της Airbnb για προσωρινή αναστολή πληρωμής προστίμου ύψους σχεδόν 64 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρηματική ποινή στην εταιρεία είχε επιβληθεί τον Δεκέμβριο του 2025 από το ισπανικό υπουργείο Καταναλωτή, και, μετά τη δικαστική απόφαση, η πλατφόρμα υποχρεούται να το καταβάλει άμεσα, ακόμη κι αν συνεχίζει τη νομική της μάχη.

Η απόφαση δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης, αλλά περιορίζεται στην απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας να «παγώσει» η πληρωμή μέχρι την τελική ετυμηγορία. Η Airbnb έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να αμφισβητεί το πρόστιμο, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στο ισπανικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

🇪🇸 Le gouvernement espagnol a annoncé avoir infligé une amende de 64 millions d'euros à la plateforme Airbnb pour avoir notamment publié des annonces de logements interdits à la location, une infraction qualifiée de "grave", en pleine crise du logement dans le pays. pic.twitter.com/waRA2JS3mi — Agence France-Presse (@afpfr) December 15, 2025

Ισπανία: Το χρονικό της νομικής διαμάχης με την Airbnb

Η κύρωση αφορά σειρά παραβάσεων που σχετίζονται με αγγελίες τουριστικών καταλυμάτων στην πλατφόρμα της Airbnb.

Μεταξύ των βασικών παραβάσεων περιλαμβάνονται καταχωρίσεις ακινήτων χωρίς άδεια λειτουργίας, χρήση ψευδών ή λανθασμένων αριθμών εγγραφής και ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν τις πρακτικές αυτές παραπλανητικές για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Καταναλωτή, το ύψος του προστίμου αντιστοιχεί σε έξι φορές τα παράνομα κέρδη που προέκυψαν από αυτές τις δραστηριότητες.

Οι παρατυπίες φέρεται να επηρέασαν δεκάδες χιλιάδες αγγελίες που παραβίαζαν την περιφερειακή νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα.

Εν τω μεταξύ, η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου οι πλατφόρμες τύπου Airbnb κατηγορούνται ότι επιβαρύνουν την πρόσβαση στην κατοικία.

