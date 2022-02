Το τελευταίο μέρος μιας ταπισερί του 17ου αιώνα που είχε κλαπεί πριν από 42 χρόνια από διαβόητο διαρρήκτη έργων τέχνης, ανακτήθηκε από την Αστυνομία της Ισπανίας.

Η ταπισερί των 4 από τα 6,5 μέτρα, γνωστή ως La apoteosis de las artes (Η αποθέωση των Τεχνών), ήταν ένα από τις έξι φλαμανδικές ταπισερί που εκλάπησαν από την εκκλησία του Σάντο Ντομίνγκο στην πόλη Castrojeriz, στα βόρεια της Ισπανίας, στις 7 Νοεμβρίου του 1980.



Τα κομμάτια της -που κατασκευάστηκαν στην Μπριζ το 1654 από τον Κορνέιγ Σουτς, μετέπειτα του Ρούμπενς- εκλάπησαν από τον Ρενέ Αλφός βαν ντεν Μπέργκε, γνωστότερο στο ισπανικό κοινό ως Έρικ ο Βέλγος.



Κι ενώ και τα έξι έργα εντοπίστηκαν μετά από έρευνα της Ιντερπόλ σε Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο, το κατώτερο τμήμα της αριστερής πλευρά του The Apotheosis of the Arts που αποτύπωνε ένα χερουβείμ, αγνοείτο μέχρι σήμερα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά.



Ο Βαν ντεν Μπέργκε, Βέλγος έμπορος τέχνης, πέθανε στη Μάλαγα το 2020 σε ηλικία 80 χρόνων. Το κλοπιμαίο τμήμα βρέθηκε όταν ο Ανχέλ Αλκαράθ, αστυνομικός με ακαδημαϊκή γνώση των εγκλημάτων έργων τέχνης, ήρθε σε επαφή με τον δικηγόρο του Μπέργκε και κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη τού έργου.

Ο δικηγόρος παρέδωσε το τελευταίο κομμάτι της ταπισερί, που επεστράφη στην αρχιεπισκοή του ΜΠουργός την περασμένη Παρασκευή.



«Αν από τον παράδεισο έλειπε ένας άγγελος, θα ήταν λιγότερος παράδεισος» ανέφερε ο Αλκαράθ, προσθέτοντας: «Κι αν από αυτή την ταπισερί έλειπε αυτό το χερουβείμ, δεν θα ήταν η ίδια ταπισερί. Σήμερα προσφέρουμε πίσω στην Castrojeriz κάτι που από την αρχή δεν έπρεπε να έχει λείψει».



Σε ανακοίνωσή της, η ισπανική αστυνομία περιέγραψε τον Βαν ντεν Μπέργκε ως «έμπορο τέχνης, συντηρητή, ζωγράφο, συγγραφέα και διεθνή διαρρήκτη» που πραγματοποίησε πλήθος ληστειών στις εκκλησίες και τα παρεκκλήσια της χώρας.



«Επιπλέον ηγήθηκε μια οργανωμένης σπείρας, αφοσιωμένης στην κλοπή θρησκευτικών έργων τέχνης - συχνά υπό τις εντολές πλούσιων συλλεκτών που κυνηγούσαν ένα συγκεκριμένο κομμάτι» σημείωσε η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Ο Βαν ντε Μπέργκε συνελήφθη το 1982, αλλά αφέθηκε ελεύθερος τρία χρόνια αργότερα όταν, μέσω του δικηγόρου του, βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν και να ανακτήσουν πολλά από τα κλοπιμαία έργα.



O ντε Μπέργκε ήταν αμετανόητος έως το θάνατό του. Μιλώντας στην El País πριν από δέκα χρόνια, κατά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, Erik the Belgian – For the Love of Art, είχε αναφέρει: «Δεν είμαι μικρο-απατεώνας. Είμαι ανώτερης ποιότητας κλέφτης. Κλέβω από αγάπη για την τέχνη και έχω κλέψει πολυτελή αντικείμενα. Τα χρήματα δεν έχουν αξία πολυτέλειας».

Ερωτηθείς για το αν είχε ζητήσει συγχώρεση για τις αμαρτίες του, ο Μπέργκε παραδέχτηκε πως είχε να εξομολογηθεί από τότε που ήταν παπαδοπαίδι.

«Είμαι φίλος του Αγίου Πέτρου. Έχω πουλήσει πολλά αγάλματά του και έχω σώσει άλλα. Κι αν, φτάνοντας στον παράδεισο, με πετάξει στις φλόγες, θα τον πυροβολήσω δύο φορές».

Με πληροφορίες από Guardian