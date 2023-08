Ισπανία: 9,5 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές- Ήταν κρυμμένη σε τελάρα με μπανάνες

Ποσότητα ρεκόρ κοκαΐνης εντόπισαν σε τελάρα με μπανάνες και κατέσχεσαν οι ισπανικές αρχές πριν δύο μέρες.

Η κοκαΐνη που κατασχέθηκε στην Ισπανία άγγιξε την ποσότητα ρεκόρ των 9,5 τόνων και προερχόταν από τον Ισημερινό. Η αστυνομία και οι τελωνειακές αρχές της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση σημειώνοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο φορτίο που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.

Η κατάσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στο λιμάνι Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, και συνιστά «το μεγαλύτερο φορτίο κρυμμένης κοκαΐνης (που έχει εντοπιστεί) στην Ισπανία μέχρι σήμερα»: 9.436 κιλά βρέθηκαν κρυμμένα σε τελάρα με μπανάνες σε εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η επιχείρηση αυτή συνιστά «άνευ προηγουμένου πλήγμα σε μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διακίνηση της κοκαΐνης, της οποίας παραλήπτες ήταν τα βασικά εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία δεν κατονομάζεται η οργάνωση αυτή.

Τα λογότυπα πάνω από 30 ευρωπαϊκών εγκληματικών οργανώσεων, παραληπτών της αποστολής, εντοπίστηκαν σε αυτό το φορτίο. Η οργάνωση που ήταν επιφορτισμένη με τη μεταφορά αυτή μπορούσε να αποστέλλει 40 κοντέινερ τον μήνα στην Ευρώπη και «διέθετε ευρύ εμπορικό δίκτυο για την αποστολή εμπορευματοκιβωτίων από τον Ισημερινό στην Ισπανία», χρησιμοποιώντας επίσης το λιμάνι του Βίγο, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε καμία σύλληψη στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής.

