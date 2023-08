Ισημερινός: Δολοφονήθηκε κεντρώος υποψήφιος για την προεδρία της χώρας

Δολοφονήθηκε ο κεντρώος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 20ής Αυγούστου στον Ισημερινού, Φερνάντο Βιγιαβισένσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία του υποψήφιου προέδρου του Ισημερινού έγινε από άγνωστο εχθές καθώς ολοκληρωνόταν προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο. Ο 59χρονος Φερνάντο Βιγιαβισένσιο συγκαταλεγόταν μεταξύ των οκτώ υποψηφίων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

