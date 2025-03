Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα στον Ειρηνικό

Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στα Νησιά Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό.

Το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), μετέδωσε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμούς Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε, ανακοινώνοντας 7,1 Ρίχτερ.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ισχυρή δόνηση σημειώθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κύριου νησιού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το εστιακό βάθος της ισχυρής σεισμικής δόνησης ήταν 16 χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, εξέδωσε προειδοποίηση λέγοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν επικίνδυνα κύματα, σε ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων (185 μιλίων) από το επίκεντρο.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe