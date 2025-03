Μιανμάρ: Στους 1.700 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό - Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες

Στους 1.700 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό στη Μιανμάρ, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες ακόμη θύματα μέσα στα ερείπια.

Ο αριθμός συνεχίζει και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν ακατάπαυστα στη Μιανμάρ και τις ελπίδες για επιζώντες να λιγοστεύουν.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως μέχρι τώρα, οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ ανέρχονται σε 1.700, οι τραυματίες σε 3.400 και οι αγνοούμενοι σε 300.

‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 29, 2025

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί και ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση.

Σημειώνεται πως η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊλάνδη, συγκαταλέγονται στις γειτνονικές χώρες της Μιανμάρ που έχουν στείλει υλικοτεχνική βοήθεια και διαστώστες μαζί με τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Ρωσία.

Several Chinese rescue teams have joined the relief efforts with their #Myanmar counterparts after the #earthquake hit the Southeast Asian country on Friday. https://t.co/EfQa31FgY6 https://t.co/RDM0K0rmXH pic.twitter.com/gYtt3TEEZl — China Daily (@ChinaDaily) March 30, 2025

Αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση η Μιανμάρ μετά τον σεισμό

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση και οι ανάγκες για βοήθεια αυξάνονται ώρα με την ώρα.

Ο σεισμός της Παρασκευής, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία 100 χρόνια, προκάλεσε την καταστροφή υποδομών, όπως γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές γραμμές, γεγονός που δυσχεραίνει - μεταξύ άλλων - τις προσπάθειές των διασωστών, ενώ παράλληλα μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

«Δεν πρόκειται απλώς για μια καταστροφή. Είναι μια σύνθετη ανθρωπιστική κρίση που προστέθηκε στα υπάρχοντα προβλήματα. Το μέγεθος αυτής της καταστροφής είναι σημαντικό και η ανάγκη στήριξης επείγουσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αλεξάντερ Ματέου, ο περιφερειακός διευθυντής για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.



Σωστικές ομάδες από το εξωτερικό έφθασαν σήμερα στη Μιανμάρ, για να βοηθήσουν τη χώρα να αντιμετωπίσει την καταστροφή και ο Ερυθρός Σταυρός της Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι εθελοντές διανέμουν υλικό με πρώτες βοήθειες και άλλα αντικείμενα όπως κουβέρτες, συσκευασίες με είδη προσωπικής υγιεινής και μουσαμάδες.

«Η καταστροφή είναι εκτεταμένη και οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται ώρα με την ώρα», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της και παράλληλα έκανε επείγουσα έκκληση για βοήθεια ύψους 113,60 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε 100.000 άνθρωποι να λάβουν στήριξη για τη ζωή τους .

