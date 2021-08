Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη διπλωματική συνοικία και μια πολυσύχναστη εμπορική πλατεία, όπου υπάρχουν πολλά κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων το προεδρικό μέγαρο, όπως και αριθμός πρεσβειών και γραφείων διεθνών ΜΜΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το AFP μεταδίδει πως μια ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή στην Καμπούλ λίγο πριν από τις 20.00 τοπική ώρα (18.30 ώρα Ελλάδος).

Στη συνέχεια καπνός υψώθηκε στον ουρανό, προερχόμενος ωστόσο, από σημείο που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των αφγανικών δυνάμεων και των Ταλιμπάν έχουν ενταθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκαν και διάσπαρτοι πυροβολισμοί.

Video from downtown Kabul where a car bomb attack occurred around 8pm (local time) near the defense minister's residence. pic.twitter.com/81HJj80C6M

Blast in Kabul at Shirpooar area of the city. Explosion likely a Car bomb which was followed by gunfire.#kabul_Blast pic.twitter.com/KSLfWJiajR