Ήρθαν τα Χριστούγεννα στο Παρίσι - Φωταγωγήθηκαν τα Ηλύσια Πεδία

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς ξεκίνησαν ήδη να μπαίνουν μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και το Παρίσι.

Το βράδυ της Κυριακής, σε μία φαντασμαγορική τελετή γεμάτη κόσμο, ο δήμαρχος του Παρισιού άναψε τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στα Ηλύσια Πεδία, δίνοντας έτσι το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατανάλωση ενέργειας, εξαιτίας του εντυπωσιακού στολισμού, αναφέροντας ότι έχουν αλλάξει σχεδόν εντελώς τον εξοπλισμό, προκειμένου να μειωθεί η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για την φωταγώγηση.

«Η κατανάλωση ενέργειας των φώτων στα Ηλύσια Πεδία ισοδυναμεί με την κατανάλωση σε ένα διαμέρισμα με τέσσερα άτομα. Από το 2007, καταφέραμε να μειώσουμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 98%, αλλάζοντας διαδικασίες, εξοπλισμό και προμηθευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

VIDEO: Christmas lights inaugurated on the Champs-Elysees in Paris.



Paris mayor Anne Hidalgo and actor Gilles Lellouche inaugurate the Christmas lights on the Champs-Elysees avenue, where hundreds of people have gathered for the occasion pic.twitter.com/DJHDg52sUt