Ιράν: Πάνω από 86 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ - Βίντεο από την επίθεση στην Ταμπρίζ

Ισραηλινές επιδρομές σήμερα στην Ταμπρίζ και την γύρω περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν άφησαν τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 12 τραυματίες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι (...) έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των επιθέσεων του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε στο ISNA ο Ματζίντ Φάρσι, κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, της οποίας η Ταμπρίζ είναι η διοικητική πρωτεύουσα.

NEW: Significant Israeli airstrikes reported against targets in Tabriz in northwestern Iran pic.twitter.com/2unjBUzaLq

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 78 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 329 άνθρωποι τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Οι στόχοι των ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονταν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας. Κάτοικοι της πρωτεύουσας είπαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι πολλά από τα θύματα είναι άμαχοι. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα αρχηγεία των ενόπλων δυνάμεων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό τμήμα της πόλης δέχτηκαν επίθεση, εκτός από τα σπίτια των στρατηγών σε πλούσιες γειτονιές. Τουλάχιστον 18 διαφορετικές τοποθεσίες στην πρωτεύουσα επλήγησαν, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News μετέδωσε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο Χαμαντάν στο βορειοδυτικό Ιράν. Στην πόλη βρίσκεται μια ιρανική αεροπορική βάση αλλά δεν είναι σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στη βάση. Αλλού στο Ιράν, οι κύριοι στόχοι των επιθέσεων ήταν πόλεις στα δυτικά, συμπεριλαμβανομένων των Γκομ, Κερμανσάχ. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με περίπου 200 πολεμικά αεροσκάφη να αναπτύσσονται για να πλήξουν εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τις δυνατότητες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Αρκετοί ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Το Ιράν από την πλευρά του εξαπέλυσε πάνω από 100 drone εναντίον του Ισραήλ.

Βίντεο που δημοσίευσε ο IDF δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και πυραυλικά σκάφη του ισραηλινού ναυτικού να καταρρίπτουν drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν νωρίτερα σήμερα.

Footage released by the IDF shows Israeli Air Force fighter jets and Israeli Navy missile boats shooting down drones launched from Iran earlier today. pic.twitter.com/At1pYzb4Rp