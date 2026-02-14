ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί ζητά αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα του

Ο Ρεζά Παχλαβί είναι ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν

Φωτ. ΕΡΑ
Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, δήλωσε σήμερα ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να σώσει ζωές.

Κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην καθυστερεί διαπραγματευόμενη για μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

Ο Παχλαβί έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

Έκρυθμη η κατάσταση στο Ιράν

«Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε ο Παχλαβί.

Μαζικές συλλήψεις και εκφοβισμός τον περασμένο μήνα οδήγησε σε συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

