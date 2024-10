Ιράν: Η Χεζμπολάχ οργάνωσε την επίθεση με drone στο σπίτι του Νετανιάχου

Η Χεζμπολάχ οργάνωσε την επίθεση με drone στο σπίτι του Νετανιάχου, δηλώνει επισήμως το Ιράν.

Τη σχετική δήλωση έκανε η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, που επιβεβαίωσε πως το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από την Τεχεράνη, βρίσκεται πίσω από την επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά της ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

«Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από τη λιβανική Χεζμπολάχ», ανέφερε σε μια σύντομη ανακοίνωση η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, λίγο αφότου ο Νετανιάχου κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ως υπεύθυνο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η απόπειρα ήταν ένα «σοβαρό λάθος»: «Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια δήλωση. «Λέω στους Ιρανούς και στους εταίρους τους του άξονα του κακού: όποιος κάνει κακό σε πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα».

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…