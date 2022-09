Το Ιράν «φλέγεται»- Οι ΗΠΑ αίρουν κυρώσεις για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στο ίντερνετ

Το Ιράν φλέγεται με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται στους δρόμους, να καίνε μαντίλες και να καταγγέλλουν τους «μισθοφόρους» μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini.

Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής με αναφορές να κάνουν λόγο για πάνω από 50. Ωστόσο, τα ιρανικά Μέσα ενημέρωσης μιλούν για τουλάχιστον 35 θύματα.

Και ενώ στο εξωτερικό μη κυβερνητικές οργανώσεις κατήγγειλαν τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, οι συνδέσεις με το διαδίκτυο εξακολουθούν και σήμερα να παρουσιάζουν προβλήματα, με το μπλοκάρισμα του WhatsApp και του Instagram.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι αίρουν ορισμένες από τις εμπορικές κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο Ιράν, ώστε οι τεχνολογικές εταιρείες να προσφέρουν πλατφόρμες και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ο στόχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι να μπορέσουν οι εταιρείες «να παράσχουν στον ιρανικό λαό περισσότερες επιλογές και ασφαλείς υπηρεσίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Tonight, protesters seem to have taken control of parts of the city of Oshnavieh, in Iran’s West Azerbaijan province. #MahsaAmini #iran pic.twitter.com/Wft497BJe6

«Οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέτρα για να στηρίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας και την πρόσβαση του ιρανικού λαού σε πληροφορίες», πρόσθεσε.

Οι ιρανικές αρχές επέβαλαν δραστικούς περιορισμούς στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση στο Instagram και το WhatsApp, λόγω των διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος της Mahsa Amini.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι προσπαθούν να περιορίσουν τη δυνατότητα των διαδηλωτών να οργανώνονται και ότι θέλουν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις «κεκλεισμένων των θυρών».

Ο πολυεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανέφερε την Δευτέρα ότι η εταιρεία SpaceX σκοπεύει να ζητήσει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης ώστε να προσφέρει στο Ιράν υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος δορυφόρων Starlink.

Instagram has removed my video about the murder of #MahsaAmini and telling the people of #Iran they are not alone. This video had 75k likes and over 1.8 million views. IG also doesn’t allow me to appeal. This is from a VERIFIED account outside of Iran. @instagram @Meta pic.twitter.com/JuagmaHeQQ