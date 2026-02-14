ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών με τις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Την πληροφορία επιβεβαίωσε η Ελβετία

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

