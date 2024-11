Ιράν: Δημιουργούν «κλινική ψυχικής υγείας» για γυναίκες που αρνούνται να φορέσουν χιτζάμπ

Οι γυναίκες στο Ιράν που αντιστέκονται στο να φορούν χιτζάμπ θα υποβάλλονται σε θεραπεία σε μια εξειδικευμένη κλινική ψυχικής υγείας στην Τεχεράνη.

Το κέντρο, που ονομάζεται Κλινική για την Απομάκρυνση της Χιτζάμπ, είναι η τελευταία προσπάθεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας να καταπνίξει τη γυναικεία διαφωνία που έχει σαρώσει τη χώρα από την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022. Ο Μεχρί Ταλέμπι Νταρεστανί, ο οποίος θα διευθύνει το κέντρο, είπε ότι εκεί θα γίνεται «επιστημονική και ψυχολογική θεραπεία για την αφαίρεση του χιτζάμπ, ειδικά για την εφηβική γενιά, τις νέες ενήλικες και τις γυναίκες που αναζητούν κοινωνική και ισλαμική ταυτότητα».

Είπε ότι το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση της «αξιοπρέπειας, της σεμνότητας, της αγνότητας και του χιτζάμπ» και ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή γυναικών σε αυτή θα είναι «προαιρετική».

Η κλινική θα εποπτεύεται από το Αρχηγείο του Ιράν για την Εντολή του Καλού και την Απαγόρευση του Κακού, το κυβερνητικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την επιβολή αυστηρών θρησκευτικών προτύπων σε ολόκληρη την κοινωνία. Το τμήμα τελεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάναυσες κυρώσεις σε γυναίκες που δεν συμμορφώνονται με τους ισλαμικούς κώδικες ένδυσης του Ιράν.

Επικεφαλής του είναι ο Μοχάμεντ Σαλέχ Χασεμί Γκολπαγεγκανί, ο οποίος διορίστηκε απευθείας από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια φοιτήτρια από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ στην Τεχεράνη γδύθηκε, μένοντας με τα εσώρουχά της για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στις απαιτήσεις να φορούν οι γυναίκες χιτζάμπ. Οι αρχές τη συνέλαβαν, την χαρακτήρισαν ψυχικά άρρωστη και την οδήγησαν σε ψυχιατρική εγκατάσταση.

Το κίνημα κατά του χιτζάμπ στο Ιράν εδραιώθηκε μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη το 2022. Η 22χρονη είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf