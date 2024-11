Ιράν: Φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία Ηθών

Θύμα βίαιης επίθεσης από την αστυνομία Ηθών έπεσε μία φοιτήτρια στο Ιράν, αφότου έβγαλε τα ρούχα της και έμεινε με τα εσώρουχά της ως ένδειξη διαμαρτυρίας, στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης.

Προηγουμένως, η γυναίκα είχε δεχτεί παρατήρηση για τον τρόπο που φορούσε τη χιτζάμπ της και επέλεξε να γδυθεί ως διαμαρτυρία.

Το περιστατικό καταγράφηκε και σε βίντεο που γρήγορα έκανε τον γύρω του διαδικτύου, στο οποίο μία νεαρή γυναίκα φαίνεται να στέκεται στον προαύλιο χώρο του πανεπιστημίου φορώντας μόνα τα εσώρουχά της.

Το πανεπιστήμιο γρήγορα επιβεβαίωσε τη σύλληψή μίας γυναίκας, ενώ στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegraph γράφτηκε ότι η αντίδραση της γυναίκας προκλήθηκε από σχόλιο που της είχε γίνει για τη μαντίλα της.

