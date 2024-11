Ιράν: Αυτοκτόνησε 16χρονη - Την απείλησαν με αποβολή επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ

Οργή προκαλεί η νέα τραγωδία στο Ιράν με μια 16χρονη που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της επειδή την απείλησαν με αποβολή γιατί δεν φορούσε χιτζάμπ σε δημόσιο χώρο.

Η 16χρονη Αρεζού Καβάρι, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, είχε έρθει σε σύγκρουση με τον διευθυντή του σχολείου της, παραπάνω από μια φορές, σύμφωνα με όσα λέει ο πατέρας της στο Rokna News. Τη μία φορά απειλήθηκε με αποβολή επειδή χόρεψε χωρίς χιτζάμπ και την άλλη επειδή φορούσε τζιν αντί για την απαιτούμενη στολή κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής.

Στη συνέντευξή του, ο πατέρας της φανέρωσε πως ενημερώθηκε από το σχολείο ότι η κόρη του είχε εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις χωρίς άδεια και αργότερα, έμαθε ότι η 16χρονη πήδηξε από τον έκτο όροφο ενός κτιρίου. Όπως δήλωσε ο πατέρας, θεωρεί το σχολείο υπεύθυνο για τον θάνατό της μέσω της υπερβολικής αντίδρασής του σε ενδυματολογικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι η οικογένεια έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία κατά του διευθυντή. «Το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο, υπήρχαν και στο παρελθόν θέματα με το σχολείο» είπε.

This is #ArezooKhavari, a 16-year-old who took her own life after relentless harassment by her school principal over the Islamic hijab.



