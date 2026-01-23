Ιράν: 5.002 επιβεβαιωμένοι θάνατοι στις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε η ΜΚΟ HRANA

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5002 ανθρώπων κατά την διάρκεια των διαμαρτυριών στο Ιράν.

Οι νεκροί είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Δύσκολο το έργο της επιβεβαίωσης θανάτων στο Ιράν

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

On day 26 of Iran’s nationwide protests, HRANA reports 5,002 confirmed deaths, 9,787 under review, 7,391 seriously injured, and 26,852 arrests, amid internet blackouts and continued repression.#IranProtests

Check out HRANA’s full report: https://t.co/NUjEt2GGlR pic.twitter.com/SAuq26xrx5 — HRANA English (@HRANA_English) January 23, 2026

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Twenty-five days after the start of the nationwide protests in Iran and fourteen days into the internet blackout, on 21 January, Islamic Republic authorities released their first official figures, announcing that a total of 3,117 people had been killed during this period.

This is… pic.twitter.com/LJXnW3QRpu — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 22, 2026

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

