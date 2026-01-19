Ιράν: Ανησυχία για τους συλληφθέντες διαδηλωτές μετά την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 16χρονου

Ιρανοί διαδηλωτές που κρατούνται στο Κερμάνσαχ, καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά τη σύλληψή τους.

Ο ένας από αυτούς, είναι ένας έφηβος 16 ετών, σύμφωνα με οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αναφέρει, πως υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ενώ κρατούνταν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της πανεθνικής εξέγερσης στη χώρα, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς.

Δύο κρατούμενοι, ο ένας εκ των οποίων είναι 16 ετών, δήλωσαν στο Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κουρδιστάν (KHRN) ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους.

«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ. Τους χτύπησαν και άσκησαν πίεση σε ευαίσθητη περιοχή με γκλομπ μέσα από τα ρούχα», δήλωσε ο Ρεμπίν Ραχμάνι, του KHRN, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με πηγές κοντά στην οικογένεια του ανηλίκου.

Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής των επικοινωνιών στο Ιράν, ούτε η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε ο Guardian, που μεταδίδει την είδηση, μπόρεσαν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διαδηλωτές.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει τον φόβο τους για κακομεταχείριση των περισσότερων από τους 20.000 διαδηλωτές, που εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η Sholeh Sotoudeh, μια έγκυος γυναίκα από το Langarud, σκοτώθηκε μαζί με το αγέννητο παιδί της, όταν οι δυνάμεις της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο βορειοδυτικό Ιράν στις 10 Ιανουαρίου.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Εξετάζεται η άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ